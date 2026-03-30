Jelena Ignjatov, supruga blokaderskog reditelja Srđana Dragojevića, nije mogla da sakrije svoje nezadovoljstvo ubedljivom pobedom SNS-a na lokalnim izborima, pa je na mreži Iks brutalno izvređala građane Srbije.

Naime, Jelena Ignjatov je na društvenoj mreži Iks bez zadrške udarila na ogroman deo naroda, nazivajući ih "odvratnim" i "glupim", uz poruku da ih "mrzi intezivno i zauvek".

Dok, kako kaže, "ne krivi studente ni opoziciju", Ignjatov je sav bes usmerila na građane koji su glasali drugačije od nje, otvoreno pokazujući netrpeljivost i duboke podele koje potresaju društvo.

Komentari na njenoj sramnoj objavi se nižu, pojedini se pitaju kako je moguže da neko može da mrzi sopstveni narod:

"Ovo nije samo uvreda, ovo je prezir prema sopstvenoj zemlji!" - jedan je od brojnih komentara.

Ovakve izjave i stavovi jasno otkrivaju koliko je politička scena u Srbiji zatrovana ekstremnim stavovima, gde se neistomišljenici više ne doživljavaju kao građani sa pravom izbora, već kao neprijatelji koje treba omalovažavati i mrzeti.

Podsetimo, Jelenin suprug je blokaderski reditelj Srđan Dragojević nekada bio poznat po filmovima koje je stvarao, a danas samo po ostrašćenom "pljuvanju" svega dobrog u državi Srbiji.