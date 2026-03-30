Šef Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS u Srbiji Mauro Puzo danas je sa saradnicima posetio Više javno tužilaštvo u Beogradu gde je sa javnim tužiocima razgovorao o aktuelnim temama u oblasti pravosuđa, tekućim dešavanjima, kao i o mogućnostima za dalju međusobnu saradnju.

Tokom razgovora, rukovodilac Odeljenja za opšti kriminal VJT u Beogradu Nikola Uskoković, koji je izabran za člana Visokog saveta tužilaštva koji u novom sazivu treba da počne sa radom 6. aprila 2026. godine, upoznao je sagovornika sa prioritetima u radu VJT u Beogradu, kao i sa izazovima u javnom tužilaštvu, poput opstrukcije izbora za članove Saveta, te odlukom Ustavnog suda koju predsednik Saveta odbija da izvrši i proglasi rezultate izbora.

Takođe ga je obavestio i o nedostatku 22 javna tužioca u VJT u Beogradu usled zastoja u radu Saveta i nevršenju njegove osnovne funkcije u proteklom periodu, a to je izbor javnih tužilaca.

Šef Odeljenja za vladavinu prava ljudska prava Misije OEBS predstavio je tekuće aktivnosti te organizacije, među kojima je i regionalni projekat praćenja suđenja koji finansira Evropska Unija.

Sagovornici su razmotrili mogućnosti za unapređenje saradnje u oblasti vladavine prava, jačanju kapaciteta javnog tužilaštva, kao i o daljim aktivnostima usmerenim na unapređenje efikasnosti u radu pravosudnih organa.