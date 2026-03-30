Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

- U iscrpnom i sadržajnom razgovoru, predsednik Vučić je predsedniku Putinu zahvalio na produžetku gasnog aranžmana, po veoma povoljnim uslovima za Srbiju. Produženje na tri meseca omogućava Srbiji kupovinu gasa po naftnoj formuli, odnosno po ceni upola nižoj od trenutne tržišne cene. Cena gasa za Srbiju time ostaje značajno niža u odnosu na većinu evropskih zemalja. Gasni aranžman podrazumeva i fleksibilnost u snabdevanju, odnosno mogućnost kupovine količina većih od šest miliona kubnih metara dnevno, ukoliko za to bude potrebe.

U okolnostima složenih geopolitičkih prilika i brojnih izazova na evropskom i svetskom energetskom tržištu, za Srbiju je bilo od presudnog značaja da i u narednom periodu obezbedi pouzdane uslove snabdevanja i dugoročnu energetsku sigurnost, imajući u vidu značaj stabilnog snabdevanja za našu privredu i građane.

Predsednik Vučić i predsednik Putin razgovarali su o globalnim političkim pitanjima, koja podrazumevaju i situaciju u Evropi i na Bliskom Istoku, kao i o odnosima na Zapadnom Balkanu. Ovom prilikom je predsednik Vučić još jednom zahvalio predsedniku Putinu na čvrstom stavu Ruske Federacije i poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, u skladu sa Poveljom UN i Rezolucijom 1244.

Dvojica predsednika su razmenili mišljenja o bilateralnim temama i napretku saradnje u ključnim oblastima, poput ekonomije, infrastrukture, poljoprivrede, farmaceutike, informacionih tehnologija i veštačke inteligencije i, već pomenute, energetike.

Predsednik Vučić je naglasio da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu i ozbiljnu politiku, čuvajući stabilnost, ekonomske interese i sigurnost građana i ovaj razgovor sa predsednikom Putinom potvrdio je važnost neposrednog kontakta i otvorenog i konkretnog dijaloga o temama koje su od neposrednog značaja za život ljudi i funkcionisanje države - navodi se na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Vučića.