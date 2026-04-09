Endi Robertson (32), dugogodišnji defanzivac Liverpula, napustiće Enfild ovog leta pošto mu istekne ugovor. Škot je na Enfildu od 2017. godine i upisao je 373 nastupa, osvojio dve Premijer lige, Ligu šampiona, FA kup i dva Liga kupa, Svetsko klupsko prvenstvo, UEFA Superkup i Komjuniti Šild.

Engleski šampion je potvrdio vest ovog četvrtka.

- Liverpul može da potvrdi da će Endi Robertson okončati svoj mandat u redsima na kraju tekuće sezone – saopštili su na zvaničnom sajtu.

Robertson je zimus povezivan sa Totenhemom, ali su pregovori propali. Pre Liverupula pouzdani defanzivac igrao je za Hal siti u Engleskoj, to jest Dandi junajted i Kvins Park u otadžbini. Ove sezone upisao je 19 nastupa za crvene, koji su nanizali tri uzastopna teška poraza - od Brajtona u Premijer ligi, Mančester sitija u FA kupu i PSŽ-a u Ligi šampiona.