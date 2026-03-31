Inženjeri raspoređeni u Regionalnoj komandi Zapad (RC-W) misije KFOR-a pod vođstvom NATO-a sproveli su niz aktivnosti izviđanja puteva i infrastrukture sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćajnica u Peći.

Pažljivim pregledom infrastrukture, inženjeri KFOR-a procenjuju klasifikaciju i stanje mostova i putne mreže, identifikujući eventualna ograničenja koja bi mogla uticati na mobilnost.

Kroz ove aktivnosti, pripadnici KFOR-a održavaju situacionu svest, potvrđujući trajnu posvećenost KFOR-a obezbeđivanju sigurnog i bezbednog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bi doprineo sigurnom i bezbednom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i slobodi kretanja, u svakom trenutku i nepristrasno. KFOR blisko sarađuje sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu i Metohiji (EULEX), u njihovim odgovarajućim ulogama bezbednosnih aktera.



