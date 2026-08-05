Palić, Kikinda, Sombor i Novi Sad su najtopliji gradovi u Srbiji sa izmerenih 39 stepeni u 15 časova, pokazuju najnoviji podaci Republičkog hidrometereološkog zavoda Srbije.

Temperatura od 38 stepeni izmerena je u pet gradova, u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Beogradu, Loznici i Sremskoj Mitrovici, dok je stepen niže zabeleženo u Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu, Kruševcu, Nišu i Leskovcu.

Nešto prijatnije vreme je na Zlatiboru sa 28, u Sjenici i na Crnom Vrhu sa 29 stepena, dok je najsvežije i dalje na Kopaoniku gde je izmereno 22 stepena.

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a u AP Kosovo i Metohija na snazi je narandžasti meteo-alarm.

RHMZ je izdao upozorenje na toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a najizraženiji će biti danas i sutra.