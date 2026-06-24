U Dunavu, u ulazu u zaliv kod Apatina, pronađeno je telo starije ženske osobe, identifikovane kao E.Č. (80) iz Apatina.
Kako se saznaje, žena je danas pre podne biciklom otišla od kuće u nepoznatom pravcu, a dvotočkaš je pronađen oko 16 časova naslonjen na ogradu nedaleko od mesta gde je pronađeno telo.
Prema nezvaničnim informacijama sa lica mesta, najverovatnije se radi o samoubistvu.
Nakon završenog uviđaja, pogrebna služba JKP "Naš dom" je telo utopljenice prevezela u gradsku kapelu.
Alo/Kurir
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