Učenici osmog razreda su polagali izborni predmet, odnosno jedan od pet - geografiju, biologiju, hemiju, istoriju ili fiziku.

Rešenja testa iz izbornog predmeta možete pogledati NA OVOM LINKU.

Koje predmete su osmaci birali za polaganje ove godine i u kom procentu:

geografija (46,2%)

biologija (31,4%)

istorija (9%)

fizika (7%)

hemija (6,4%)

Današnjim testom završeno je trodnevno polaganje u okviru završnog ispita, čime su učenici osmog razreda završili osnovnoškolsko obrazovanje i stekli pravo upisa u srednje škole

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Kako je navedeno na sajtu "Moja srednja škola", konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi. Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

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