Zelenski pustio suzu! I to uživo pred kamerama - oni su razlog

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nije uspeo da sakrije emocije kada je tokom intervjua odgovarao na pitanje o svojoj deci.

Novinar ga je upitao:

"Kad su vaša deca bila mala, šta ste im najčešće govorili? Koju ste rečenicu najviše ponavljali tokom njihovog detinjstva?"

Zelenski je na to kratko odgovorio.

"Izjavljujem im ljubav. Govorio sam im: 'Volim vas'."Nakon toga usledilo je novo pitanje.

"A šta im govorite danas, sada kada su odrasli?"

Na to je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, vidno emotivan, odgovorio.

"Nedostajete mi..."

Porodica Zelenski

Volodimir Zelenski i njegova supruga Olena Zelenska imaju dvoje dece.

Njihova ćerka Aleksandra ima 21 godinu, dok njihov sin Kirilo ima 13 godina.

Rat promenio porodični život

Zbog rata u Ukrajini i brojnih državničkih obaveza koje je Zelenski preuzeo od početka sukoba sa Rusijom, porodični život ukrajinskog predsednika drastično se promenio.

Prema navodima medija, tokom protekle četiri godine njegova deca su veoma retko viđala oca, koji većinu vremena provodi obavljajući predsedničke dužnosti i učestvujući u aktivnostima vezanim za ratne okolnosti u zemlji.