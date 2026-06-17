Kao odgovor na kanadske sankcije Rusiji zvanična Moskva odlučila je da zabrani ulazak u Rusiju Kanađanima čije su aktivnosti usmerene na diskreditaciju Rusije, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

"Kao odgovor na sveobuhvatne antiruske sankcije koje je uveo kabinet Marka Karnija bezobzirno nastavljajući antiruski kurs režima Džastina Trudoa u pružanju moralne, finansijske i vojno-tehničke podrške neonacističkim vlastima u Kijevu, ulazak u Rusku Federaciju se trajno zabranjuje za 103 kanadska državljanina čije su aktivnosti, pre svega u kanadskom parlamentu, usmerene na omalovažavanje ustavnog poretka i na nezakonite konfiskacije ruske imovine", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenose RIA Novosti.

U saopštenju se naglašava da će se nastaviti praksa proširivanja crne liste za kanadske i druge građane zapadnih zemalja koji su direktno uključeni u antiruske aktivnosti.

"Rusija je tradicionalno poštovala narod Kanade, ali ne prihvata neprijateljski pristup sadašnje političke elite koja negira prava i interese Rusije i bezobzirno, metodično i u potpunosti uništava bilateralne odnose sa našom zemljom", naglašava se u saopštenju.

Kanadski premijer Mark Karni najavio je nove sankcije protiv "ruske flote u senci", ruskih prihoda od trgovine energentima, odbrambeno-industrijskog sektora i entiteta povezanih sa širenjem dezinformacija, saopštila je danas pres služba kanadske vlade, preneo je ranije danas Rojters. Kanada je na listu sankcija dodala Moskovsku i Sanktpeterburšku berzu i oko 30 drugih organizacija. Pored toga, sankcije su proširene na 121 teretni brod i sedam pojedinaca, pored ostalih na politologa Alekseja Čadajeva i komandant ruskih snaga bespilotnih sistema Jurija Vaganova.