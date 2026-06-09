Danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno.

Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren jugoistočni.

Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 33 stepena.

Do kraja sedmice promenljivo, u sredu i dalje veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33 °S, u četvrtak temperatura u postepenom padu i to prvo na severu i zapadu zemlje gde će biti svežije za 6 do 8 °S u odnosu na sredu, dok će u petak u svim predelima najviša dnevna temperatura biti oko 20 °S.