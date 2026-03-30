Predloženi Nacrt predviđa mesečnu naknadu, kao i uplatu poreza i doprinosa za nezaposlene roditelje koji neposredno brinu o svojoj deci, korisnicima uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć.

Usvajanjem Nacrta otvara se naredna faza, javna rasprava, tokom koje će stručna i šira javnost imati priliku da iznese svoje predloge i sugestije, navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva navode da je cilj da konačno zakonsko rešenje bude što kvalitetnije i u potpunosti usmereno na najbolji interes korisnika i njihovih porodica.

Nakon javne rasprave i pribavljanja mišljenja nadležnih organa, Nacrt zakona biće upućen Vladi na usvajanje, a potom i Narodnoj skupštini na razmatranje.

Ministarstvo će u saradnji sa svim relevantnim akterima nastaviti intenzivan rad na unapređenju teksta zakona, sa jasnim ciljem, da se po prvi put na sveobuhvatan i održiv način uredi položaj roditelja-negovatelja u Republici Srbiji, navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo je zahvalilo svim udruženjima roditelja i predstavnicima nadležnih institucija koji su učestvovali u izradi Nacrta u okviru Radne grupe.

(Tanjug)