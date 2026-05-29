Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

Uskoro stroži uslovi za odlazak žena u penziju: Oglasio se PIO fond, evo koliko staža će vam biti neophodno i koja je starosna granica

Uslovi za penzionisanje žena u Srbiji biće stroži tokom 2027. godine, a PIO fond je podsetio na pravila.

 
Autor:  Milica Krstić
29.05.2026.06:00
0
Uskoro stroži uslovi za odlazak žena u penziju: Oglasio se PIO fond, evo koliko staža će vam biti neophodno i koja je starosna granica
Foto: Pixabay
Horoskop za petak, 29. maj: Jarčevi kreću u osvajački pohod, Strelčeve muče finansije, Škorpiji pad imuniteta
pinterest
 Horoskop za petak, 29. maj: Jarčevi kreću u osvajački pohod, Strelčeve muče finansije, Škorpiji pad imuniteta
Prethodna vest
Šok posle letnjeg udara! Meteorolozi objavili šta nas čeka s vremenom
Prinstcreen/Ai ilustracija
 Šok posle letnjeg udara! Meteorolozi objavili šta nas čeka s vremenom
Sledeća vest

Žene u Srbiji će tokom 2027. godine za odlazak u starosnu penziju morati da ispune nešto strože uslove nego do sada, potvrđeno je u odgovoru PIO fonda na pitanje jedne čitateljke.

Kako prenosi "Glas osiguranika", osiguranica iz Sečnja obratila se fondu sa pitanjem kada može da ostvari pravo na penziju, imajući u vidu da u martu naredne godine puni 64 godine života i da ima više od 22 godine radnog staža stečenog u tri različita grada.

Iz PIO fonda objasnili su da žene tokom 2027. godine pravo na starosnu penziju mogu ostvariti ukoliko ispune sledeće uslove:

- 64 godine i dva meseca života
- najmanje 15 godina staža osiguranja

To praktično znači da će pomenuta osiguranica uslov za odlazak u penziju steći u maju 2027. godine, kada navrši 64 godine i dva meseca života.

Posebno je istaknuto da staž ostvaren kod različitih poslodavaca i u više gradova Srbije ne predstavlja prepreku, ukoliko su svi doprinosi pravilno evidentirani.

Takav radni staž se objedinjuje i računa u ukupan staž osiguranja. Iz fonda su podsetili i da građani koji nisu sigurni koliko imaju evidentiranog staža to mogu proveriti u filijalama PIO fonda ili elektronskim putem, što se sve češće koristi kao brži i jednostavniji način provere.

Alo.rs/Kamatica

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 32
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
Komentari (0)

Društvo

Mala matura pred vratima: Roditelji u sve većem trošku, a evo ko brine o bezbednosti osmaka
Foto: Freepik

Mala matura pred vratima: Roditelji u sve većem trošku, a evo ko brine o bezbednosti osmaka

07:00 | 0
Salaš iz snova kod Bečeja prodaje se za 24.000 evra: Kuća ima 227 kvadrata, plac je ogroman

Salaš iz snova kod Bečeja prodaje se za 24.000 evra: Kuća ima 227 kvadrata, plac je ogroman

06:25 | 0
Šok posle letnjeg udara! Meteorolozi objavili šta nas čeka s vremenom
Prinstcreen/Ai ilustracija

Šok posle letnjeg udara! Meteorolozi objavili šta nas čeka s vremenom

06:01 | 0
Više od 100.000 stranaca radi u Srbiji: Ovo su tri sektora u kojima ima najviše stranih radnika
Foto: Pixabay

Više od 100.000 stranaca radi u Srbiji: Ovo su tri sektora u kojima ima najviše stranih radnika

06:00 | 0
Srbija u petak pod biometeorološkim alarmom: Ako spadate u ovu grupu, budite na oprezu
Prinstcreen/Ai ilustracija

Srbija u petak pod biometeorološkim alarmom: Ako spadate u ovu grupu, budite na oprezu

00:01 | 0
Srbiji opet prete oluje sa grmljavinom! Ovog dana će da grune nevreme - moguć čak i grad

Srbiji opet prete oluje sa grmljavinom! Ovog dana će da grune nevreme - moguć čak i grad

22:27 | 0
Nosite tempiranu bombu sa sobom! Hitno upozorenje meteorologa: Tokom grmljavine nikako ovo!
Shutterstock/Menno van der Haven

Nosite tempiranu bombu sa sobom! Hitno upozorenje meteorologa: Tokom grmljavine nikako ovo!

21:25 | 0
Vladica mota zmije kao kablove: Okačio je nov jezivi snimak - nema ni trunke straha
Prinstcreen

Vladica mota zmije kao kablove: Okačio je nov jezivi snimak - nema ni trunke straha

20:37 | 0
Sprema se brutalna opsada srpskog neba: Stotine letelica kreće u akciju
FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/ Miloš Savić/ bg

Sprema se brutalna opsada srpskog neba: Stotine letelica kreće u akciju

19:39 | 0
Buknuo stravičan požar u Crvenki! Selo potpuno okovano crnim dimom!
RINA

Buknuo stravičan požar u Crvenki! Selo potpuno okovano crnim dimom!

19:15 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

0min

Lepota za gledanje i šetnju - park u srpskoj banji je jedan od najlepših u državi

0min

Milioni na računi! Raskrinkana zarada Cece Ražnatović, sestra Lidija vodi biznis iza kulisa!

4min

Dva zemljotresa u komšiluku, jedan za drugim: Građani osetili podrhtavanje

9min

"Tenis je bolji sport kad Siner izgubi"

18min

Raketa Džefa Bezosa odletela u vazduh (VIDEO)

40min

Mala matura pred vratima: Roditelji u sve većem trošku, a evo ko brine o bezbednosti osmaka

1H

Salaš iz snova kod Bečeja prodaje se za 24.000 evra: Kuća ima 227 kvadrata, plac je ogroman

1H

Šok posle letnjeg udara! Meteorolozi objavili šta nas čeka s vremenom

1H

Više od 100.000 stranaca radi u Srbiji: Ovo su tri sektora u kojima ima najviše stranih radnika

1H

Uskoro stroži uslovi za odlazak žena u penziju: Oglasio se PIO fond, evo koliko staža će vam biti neophodno i koja je starosna granica

24H

Voditelj otišao sa RTS-a, pa se vratio: "Tačno je da se vraćam svojoj kući"

21H

Studira u Sloveniji, divlja po Srbiji, pa sad kuka: Blokaderka se žali što je morala da putuje na suđenje! (VIDEO)

13H

Priznanje iz Amerike! Saks: Cilj je bio razbijanje Srbije

11H

Da li ti je to naredio Spajić, Milo ili obojica? Krivokapić udario na SPC

21H

Pao kao pokošen usred emisije: Evo šta se desilo Milomiru Mariću, nastala panika u studiju

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Jeziv snimak urušavanja nadvožnjaka u Seulu! Žrtve smrskane olupinama (FOTO/VIDEO)
Foto: Tanjug/Kim In-chul/Yonhap via AP

Jeziv snimak urušavanja nadvožnjaka u Seulu! Žrtve smrskane olupinama (FOTO/VIDEO)

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)
Foto: Alo!

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)
Alo!

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)

Zapad i Rusija plešu na ivici rata! Rastu tenzije pred najavljeni sistematski udar na Kijev
Foto: Alo | alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,99 101,29 101,6
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 71,76 71,97 72,19
GBP GBP 135,1 135,51 135,92
CHF CHF 127,9 128,29 128,67

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati