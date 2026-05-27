Časni Pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana izložen vernicima na poklonjenje i molitvu u Hramu Svetog Save na Vračaru, danima okuplja desetine hiljada vernika koji u miru i molitvi čekaju po nekoliko sati da pristupe svetinji. Gužva ispred Hrama je i danas.

Kako javlja naš reporter sa lica mesta, tamo su i danas okupljene hiljade vernika.

Ljudi u nepreglednim kolonama čekaju da se poklone svetinji. Autobusi sa vernicima samo pristižu, a ljudi se tiskaju na ulicama.

Jedna sugrađanka ispričala nam je da je čekala šest i po sati, i da joj nije bilo teško, ali da je nekima tokom čekanja pozlilo te su morali da im pružaju Prvu pomoć.

Ona je rekla da bi se pomolila za zdravlje porodice.