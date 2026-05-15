Pored penzionera, tribini su prisustvovali i predstavnici menadžmenta Fonda, lokalne samouprave Opštine Zvezdara, Saveza penzionera Srbije kao i partnera – Banke Poštanska štedionica i Kompanije „Dunav osiguranje“.

Obraćajući se prisutnima, direktor Fonda PIO Relja Ognjenović zahvalio je penzionerima na svemu što su učinili za državu, ističući da su oni oslonac svakog društva i da prepoznaju napore države usmerene ka poboljšanju njihovog materijalnog položaja.



– Nadam se da ćete nam pomoći da u narednom periodu nastavimo ono što ste vi započeli, da zajedno pripremamo nove projekte, a mi ćemo se pobrinuti da država bude uz vas i da vam omogući da penzije, kao i do sada, ne samo budu sigurne i stabilne, već i veće. Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa nižim primanjima i nastojaćemo da do kraja godine penzije do 45 hiljada dinara budu povećane više nego ostale penzije. Penzijski sistem ne čine samo povećanja penzija, banje i paketi solidarne pomoći – penzijski sistem čine ljudi – poručio je Ognjenović.

On je dodao da je jasan i strateški cilj države i Fonda PIO da kroz ovakve tribine pokažu da briga o penzionerima mora biti kontinuirana – ne samo kroz povećanje penzija, pakete solidarne pomoći i besplatne odlaske u banje, već i kroz direktan razgovor sa penzionerima i sagledavanje njihovih potreba, kako bi se dugoročno planirale mere podrške.

Profesor dr Andreja Savić zahvalio je državi i Fondu na naporima koje ulažu u unapređenje ne samo materijalnog statusa penzionera, već i njihovog društvenog standarda.



- Za Savez penzionera Srbije i Fond PIO važno je da na ovim tribinama čujemo živu reč penzionera kako bismo zajedno radili na tome da više od 1,6 miliona penzionera u Srbiji živi bolje i kvalitetnije – rekao je Savić.

Tokom tribine, penzioneri su najviše interesovanja pokazali za teme povećanja penzija, ali i za pogodnosti koje mogu da ostvare u okviru programa društvenog standarda korisnika. Nakon konstruktivnog dijaloga, druženje je nastavljeno uz obećanje da će se ovakvi susreti održavati širom Srbije. Fond PIO ostaje posvećen unapređenju položaja penzionera i brizi za njihovo aktivno treće doba.