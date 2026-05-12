“U navedenom periodu beleži se povećano interesovanje građana, a samim tim i obim rada na poslovima prijema i obrade zahteva. Posebno je izraženo podnošenje zahteva za izdavanje pasoša za maloletna lica, kao i zamenu dokumenata kojima ističe rok važenja”, rekla je Panić za Tanjug.

Građanima se preporučuje da blagovremeno podnesu zahteve radi efikasnijeg ostvarivanja prava na izdavanje ličnih dokumenata, istakla je ona.

“Na području Policijske uprave za grad Beograd, građani mogu podneti zahteve za lična dokumenta u bilo kojoj od 17 policijskih stanica kao i svim policijskim ispostavama, bez obzira na kojoj opštini su prijavljeni. Zahtevi se mogu zakazati putem portala eUprave ili neposrednim dolaskom u izabranu policijsku stanicu odnosno ispostavu”, rekla je Panić.

Kako je navela, Ministarstvo unutrašnjih poslova i pored povećanog obima posla kontinuirano preduzima mere u cilju efikasnijeg pružanja usluga građanima kroz unapređenja rada, digitalizaciju procesa i uvođenje inovativnih rešenja koje omogućavaju brže i jednostavnije ostvarivanje prava na izdavanje ličnih dokumenata.

Zahvaljujući organizacionim unapređenjima i angažovanju službenika, zahtevi se rešavaju u što kraćim rokovima, rekla je Panić.

“Lična karta je obavezan dokument i svi državljani Republike Srbije stariji od 16 godina dužni su da poseduju ličnu kartu. Zahtev se podnosi lično uz dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 1.154,80 dinara”, rekla je Panić.

Kako je objasnila, zahtev za izdavanje pasoša se takođe podnosi lično, prilaže se važeća lična karta, dokaz o uplati propisane naknade u iznosu od 4.500 dinara, odnosno 5.100 dinara za putne isprave važnosti duže od šest meseci.

“Ukoliko je putna isprava izgubljena, građani moraju odmah po saznanju o nestanku da prijave nestanak u odeljenju za putne isprave Ljermontova 12a uz prilaganje administrativne takse od 1.140 dinara”, rekla je Panić.

Panić je ukazala da je zakazivanje termina putem portala eUprave za podnošenje zahteva za lične karte i putne isprave dostupno svim punoletnim korisnicima.

Najkasniji datum zakazivanja termina je 60 dana unapred, a promena ili otkazivanje termina mogući su do 24h pre zakazanog termina, rekla je Panić.

“Sve termine korisnika može pregledati, izmeniti ili otkazati. U ovom momentu, slobodni termin za policijsku stanicu Obrenovac je 18. maj, za Rakovicu 17 jun, za Zvezdaru 23. jun, za Zemun 20. jun i Stari Grad 23. jun”, rekla je Panić.

Ona navodi da se putna isprava po redovnom postupku izdaje u roku od pet do sedam radnih dana, a može se izdati i po hitnom postupku prilaganjem dokaza o iznenadnoj hitnosti ili ukoliko građanin ne poseduje dokaz hitnosti, uplatom 5.000 dinara propisane Uredbom o vrstama usluga koje pruža MUP i visini taksi za pružene usluge.