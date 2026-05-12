Velika promena za sve koji letuju u Hrvatskoj: Nova pravila za izdavanje - bez ovog broja više nema apartmana

U Hrvatskoj će privatni apartmani i kuće za izdavanje ubuduće morati da imaju službeni registracioni broj, a najavljene promene već izazivaju zabrinutost među turistima, posebno među Nemcima.

 
Autor:  Milica Krstić
12.05.2026.10:33
Nemački mediji su se raspisali o novim pravilima koja se uvode za privatni turistički smeštaj od 2027. godine, a koja bi mogla značajno da promene način izdavanja apartmana i kuća za odmor.

Prema nacrtu zakona, svi privatni izdavaoci moraće da imaju zvanični registracioni broj, bez kojeg više neće moći da oglašavaju svoje objekte na platformama poput Bookinga i Airbnba.

Vest je već izazvala zabrinutost među turistima, posebno Nemcima koji čine najveći broj stranih gostiju u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj će privatni apartmani i kuće za odmor ubuduće morati da imaju službeni registracioni broj. Iako zakon još nije zvanično usvojen, najavljene promene već izazivaju zabrinutost među turistima i izdavaocima širom Evrope.

Prema trenutnom predlogu zakona, nova pravila bi trebalo da stupe na snagu 1. januara 2027. godine. O ovoj temi je izvestio BR24 10. maja 2026. godine.

Obavezna registracija za privatni smeštaj

Prema nacrtu zakona, svi privatni izdavaoci u Hrvatskoj moraće da zatraže poseban registracioni broj putem onlajn sistema. Taj broj će biti obavezan za oglašavanje i izdavanje apartmana, kuća za odmor i drugih oblika privatnog smeštaja.

 Romeo Dragičijo, direktor Hrvatske turističke zajednice, izjavio je za BR24 da se planira da zakon stupi na snagu početkom 2027, nakon čega će izdavaoci imati prelazni period za registraciju svojih objekata.

Stručnjak za prava putnika Oliver Batler iz nemačkog Centra za zaštitu potrošača Baden-Virtemberg smatra da turisti koji rezervišu smeštaj tokom 2026. godine nemaju razloga za zabrinutost.

Zašto se uvodi registracioni broj?

Nova pravila proizlaze iz uredbe Evropske unije od 11. aprila 2024. godine, kojom se uređuje prikupljanje i razmena podataka o kratkoročnom najmu smeštaja. Uredba se na nivou EU počinje primenjivati od 20. maja 2026. godine, a sve države članice obavezne su da je prenesu u nacionalno zakonodavstvo.

Cilj je povećanje transparentnosti i sigurnosti za goste, kao i osiguravanje da se turistički smeštaj izdaje u skladu sa propisima i kategorizacijom.

Hrvatske vlasti pritom žele dodatno da suzbiju ilegalno izdavanje i sivu ekonomiju u turističkom sektoru.

Šta to znači za turiste?

Od 2027. godine gosti će moći jednostavno da provere da li je smeštaj koji rezervišu zvanično registrovan. Platforme za rezervaciju poput Bookinga i Airbnba biće obavezne da uklone objekte koji nemaju važeći registracioni broj.

Bez registracije, privatni izdavaoci više neće smeti da nude niti oglašavaju svoje smeštajne kapacitete. Svaki objekat moraće da ima sopstveni broj, a za kršenje pravila predviđene su sankcije.

Važno je naglasiti da se nova pravila neće odnositi na hotele i kampove.

Veća sigurnost i manje lažnih oglasa

Prema rečima Olivera Batlera, nova regulativa bi mogla da ima i pozitivne efekte za putnike.

- Na platformama za rezervaciju sve češće se pojavljuju lažni oglasi i profili. Registracioni broj bi mogao da pomogne turistima da lakše provere ko je stvarni vlasnik apartmana, što bi povećalo sigurnost prilikom rezervacije - istakao je.

Prema nacrtu zakona, turisti koji rezervišu neregistrovan smeštaj neće snositi nikakve kazne niti pravne posledice.

Kako reaguju Booking i Airbnb?

Platforma Booking.com pozdravila je novu evropsku uredbu, navodeći da ona donosi jasnija i jedinstvena pravila za tržište kratkoročnog najma.

Iz kompanije poručuju da kratkoročni najam ima važnu ulogu u turizmu, ali da se mora voditi računa i o uticaju na lokalne zajednice.

Sličan stav zauzima i Airbnb, koji je najavio saradnju sa državnim institucijama i podršku "proporcionalnim pravilima" za kratkoročni najam.

