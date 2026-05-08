EU uvodi "velikog brata": Od 1. jula svi automobili moraju da imaju sistem koji većina vozača prezire

Od jula će u svakom novom automobilu postojati "veliki brat" koji brine da se ne skreće pogled sa puta.

 
Autor:  Milica Krstić
08.05.2026.06:00
Od 1. jula ove godine, kupovina novog automobila u Evropskoj uniji, donosi dve važne novine koje bi trebalo da spasavaju živote, ali i da spreče registraciju automobila koji ne ispunjava uslove. Prva novina jeste da svi novi automobili moraju imati ugrađeno posebno, napredno svetlo za kočenje, bez kojeg više neće biti moguće dobiti homologaciju.

"Signal za nužno zaustavljanje"

Reč je o takozvanom "Signalu za nužno zaustavljanje", odnosno sistemu koji se automatski aktivira pri snažnom kočenju na brzinama iznad 50 km/h, a njegova je svrha da jasno i pravovremeno upozori vozače iza da je došlo do naglog usporavanja. Cilj ovog sistema je da smanji broj naletanja na automobile otpozadi.

Tehnologija radi potpuno automatski, senzori mere koliko brzo i snažno se koči i odmah određuju da li treba aktivirati signal za nuždu. Vozači ne moraju da rade ništa.

Važno je istaći da se nova obaveza odnosi isključivo na nove putničke automobile i laka komercijalna vozila. Vlasnici postojećih automobila ne moraju ništa naknadno da ugrađuju niti prilagođavaju, piše Autoweek.

Novi sistem koji vozači ne vole

Od 1. jula, za sve nove automobile u Evropi obavezan je i sistem Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). Radi se o sistemu koji kamerama i senzorima prati položaj glave i lice vozača. Ukoliko vaš položaj previše odstupa od pogleda napred koji sistem preferira, sledi zvučno i vizuelno upozorenje.

Sistem ADDW mora biti obavezno uključen pri pokretanju automobila. Dobra stvar je što se može isključiti, ali problem je što to morate da uradite baš svaki put kada upalite auto. Treba napomenuti da isključivanje sistema često zahteva lutanje po menijima, odnosno nekoliko dodira prstom po ekranu.

Nemamo ništa protiv novih bezbednosnih sistema, posebno onih koji će smanjiti broj nesreća (do 30 odsto slučajeva u Evropi uzrokovano je odvraćanjem pažnje), ali problem je što ADDW u praksi stvara dodatnu smetnju vozačima.

Naime, iskustvo pokazuje da postoje velike razlike u radu takvih sistema:

Postoje sistemi koji vas zaista upozoravaju tek kod ozbiljnog odvraćanja pažnje.

Postoje i brojni sistemi koji se nametljivo javljaju već pri prvom pogledu na, na primer, multimedijalni ekran.

Još gore, pojedini sistemi „pište” i kada skrenete pogled preko ramena, što često radimo upravo kako bismo izbegli nesreću.

Pitanje je šta više odvraća pažnju: pogled prema drugoj saobraćajnoj traci ili sistem koji "vrišti" i stvara dodatnu distrakciju?

Kakav god odgovor bio, od jula će u svakom novom automobilu biti "veliki brat” koji brine da ne skrećemo pogled sa puta.

Alo.rs/Jutarnji

Milica Đurđević Stamenkovski: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima je okončana

Milica Đurđević Stamenkovski: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima je okončana

07:16 | 0
Rekli su da neće dugo živeti: Olivera Jovović o sinu sa spinalnom mišićnom atrofijom na konferenciji „Nijedna mama nije sama"

Rekli su da neće dugo živeti: Olivera Jovović o sinu sa spinalnom mišićnom atrofijom na konferenciji „Nijedna mama nije sama“

07:13 | 0
Stiže preokret vremena: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, evo kada kiša dolazi u Beograd
FOTO:RINA | Rina

Stiže preokret vremena: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, evo kada kiša dolazi u Beograd

06:00 | 0
Peške 220 kilometara do Ostroga: Hodočasnici nose veru, nadu i sećanje na brata koji više nije sa njima
FOTO:RINA | Rina

Peške 220 kilometara do Ostroga: Hodočasnici nose veru, nadu i sećanje na brata koji više nije sa njima

06:00 | 0
Srbija ulazi u pakao: Noći iznad 20 stepeni čak 55 dana?!
Ilustracija

Srbija ulazi u pakao: Noći iznad 20 stepeni čak 55 dana?!

20:51 | 0
"Samo jedan način" Otac Gojko otkrio kako se rešiti "grehova predaka"
Foto: Printscreen | Printscreen

"Samo jedan način" Otac Gojko otkrio kako se rešiti "grehova predaka"

18:58 | 0
Kada podrška postane snaga, a empatija promeni živote: Osnivač aplikacije Help Hendikep na konferenciji „Nijedna mama nije sama"

Kada podrška postane snaga, a empatija promeni živote: Osnivač aplikacije Help Hendikep na konferenciji „Nijedna mama nije sama“

18:52 | 0
Beogradski maraton na konferenciji „Nijedna mama nije sama": Majke dece sa invaliditetom vode najvažnije trke života

Beogradski maraton na konferenciji „Nijedna mama nije sama“: Majke dece sa invaliditetom vode najvažnije trke života

18:50 | 0
Vojska Srbije izvela tenkove! Načelnik Generalštaba stigao u Sremsku Mitrovicu
Foto: Printscreen | mod.gov.rs

Vojska Srbije izvela tenkove! Načelnik Generalštaba stigao u Sremsku Mitrovicu

17:50 | 0
Povlači se proizvod za decu iz Pepka: Postoji opasnost od povređivanja
Ilustracija

Povlači se proizvod za decu iz Pepka: Postoji opasnost od povređivanja

17:16 | 0

6min

Ovo staro srpsko ime roditelji ponovo masovno daju dečacima: Nosili su ga junaci, vojvode i sinovi kraljeva

6min

Svi ovde grešimo, pa posle samo bude gore: Evo kako se pravilno čiste naočare - bez musavih tragova na staklima

6min

Ima isti ukus kao krempita, a sprema se mnogo lakše: Pravo čudo na tanjiru i svi će vam tražiti još jedno parče

7min

Novac se bukvalno lepi za njih od 8. maja: Ova 2 znaka horoskopa menjaju život iz korena!

8min

UŽIVOPonovo otvorena vrata pakla! Iran napao američke razarače, gore i Emirati

1H

Milica Đurđević Stamenkovski: Javna rasprava o Nacrtu Zakona o roditeljima negovateljima je okončana

1H

Rekli su da neće dugo živeti: Olivera Jovović o sinu sa spinalnom mišićnom atrofijom na konferenciji „Nijedna mama nije sama“

2H

Stiže preokret vremena: RHMZ najavio pljuskove i grmljavinu, evo kada kiša dolazi u Beograd

2H

Peške 220 kilometara do Ostroga: Hodočasnici nose veru, nadu i sećanje na brata koji više nije sa njima

2H

EU uvodi "velikog brata": Od 1. jula svi automobili moraju da imaju sistem koji većina vozača prezire

16H

Srbija odbila predlog MOL-a: „Crvene linije nećemo preći!“

24H

I ovi nekog prozivaju da su nepismeni ćaci? Slušajte tek šta im je uzdanica Danica izjavila u programu uživo

15H

Neće doći u Moskvu! Predsednik ove države odbio Putina

16H

Ujeo je piton od 40 kilograma! Poznato u kakvom je stanju naša pevačica

13H

"Samo jedan način" Otac Gojko otkrio kako se rešiti "grehova predaka"

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,57 99,87 100,17
CAD CAD 73,02 73,24 73,46
AUD AUD 72,15 72,37 72,58
GBP GBP 135,38 135,79 136,2
CHF CHF 127,8 128,18 128,57

