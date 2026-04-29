Beograd, 29. april 2026. – DimmidiSì, italijanski brend svežih gotovih salata i obroka iz Grupe La Linea Verde, predstavio je u Beogradu svoju formulu savremenog obroka: svežinu pažljivo odabranih sastojaka, ukus inspirisan Italijom i praktičnost koja se uklapa u brz tempo svakodnevice. Kroz opušteno gastro druženje, brend je približio način na koji jednostavna, ali pažljivo pripremljena hrana može da postane deo svakog dana, kod kuće, na poslu ili u pokretu.

Umesto klasične prezentacije, DimmidiSì je gostima ponudio iskustvo koje se pamti: od uvodne priče o italijanskom poreklu brenda i vizuelnog predstavljanja kompanije, do degustacije i chef segmenta koji je vodio Alessandro Ferrari, kuvar iz Italije i član DimmidiSì tima za razvoj proizvoda. Kroz mirise, teksture i kombinacije ukusa, Ferrari je pokazao da svež obrok može da bude jednostavan za pripremu, a istovremeno autentičan i obogaćen prepoznatljivom mediteranskom energijom.

U fokusu događaja bila je filozofija brenda: obrok ne mora da bude komplikovan da bi bio kvalitetan, niti brzina mora da znači kompromis. DimmidiSì proizvodi osmišljeni su za ljude koji žele da se hrane promišljeno i ukusno, ali bez dugog planiranja, kupovine više sastojaka i zahtevne pripreme.

Program je otvorio Matteo Laconi, direktor marketinga Grupe La Linea Verde iz Italije, koji je predstavio DimmidiSì kao brend koji je nastao na spoju italijanskog iskustva, savremenih navika potrošača i ideje da bi kvalitetan obrok trebalo da bude dostupan u svakom danu.

„Naša ambicija je da napravimo značajan iskorak u razvoju proizvoda i poslovnih procesa, oslanjajući se na inovacije i nove tehnologije koje mogu da unaprede način na koji radimo i odgovaramo na potrebe tržišta. Tržište se danas razvija mnogo brže nego ranije, zbog čega je važno da budemo agilni, da ulažemo u interna znanja i procese, ali i da među prvima prepoznamo mogućnosti koje donose nova tehnološka rešenja. Verujemo da se uspeh u budućnosti gradi upravo kroz sposobnost kompanije da se menja, inovira i kontinuirano unapređuje, ne samo u komunikaciji prema tržištu, već i iznutra, kroz sve funkcije poslovanja”, izjavio je Matteo Laconi, direktor marketinga Grupe La Linea Verde.

O poslovanju i planovima na tržištu Srbije i regiona govorio je Boris Milić, generalni direktor, naglašavajući da raste interesovanje za proizvode koji spajaju praktičnost, svežinu i kvalitet, posebno među potrošačima koji žele brzo rešenje, ali očekuju obrok koji ima dobar ukus i jasnu vrednost.

„U Srbiji imamo sopstveni tim, proizvodnju i sirovine, a upravo spoj globalnog iskustva i lokalnog znanja omogućava nam stabilan rast i visok kvalitet proizvoda. U poslednje tri godine duplirali smo proizvodnju i danas svakog meseca isporučujemo dva miliona proizvoda potrošačima, što je za nas veliki uspeh, ali i velika odgovornost. Nastavljamo da razvijamo fresh i gastro kategorije, uz poseban fokus na svežinu, kvalitet i bezbednost hrane u svakoj fazi procesa, kao i na proširenje asortimana i lansiranje novih proizvoda na tržištu“, rekao je Boris Milić, generalni direktor.

Poseban potrošački ton programu dala je reklama sa motivom „matrimonio”, koja se simbolično nadovezala na ideju spajanja sastojaka, ukusa i svakodnevnih trenutaka u kojima DimmidiSì može da postane brz, jednostavan i ukusan izbor. Upravo ta kombinacija, italijanski karakter, svežina i praktičnost, čini osnovu komunikacije ovog brenda.

Centralni deo druženja bio je posvećen degustaciji i chef segmentu, kroz koji su DimmidiSì proizvodi predstavljeni ne samo kao gotov obrok, već kao inspiracija za različite kombinacije. Od svežih salata do obroka koji se lako uklapaju u pauzu na poslu, lagani ručak ili večeru kod kuće, brend pokazuje kako se svakodnevna ishrana može pojednostaviti, a da ostane ukusna i iznad svega zdrava.

DimmidiSì proizvodi namenjeni su potrošačima koji žele balans između praktičnosti, kvaliteta i uživanja u hrani. Njihova prednost je u jasnoj ideji: obrok treba da bude spreman onda kada je potreban, dovoljno praktičan za brz ritam dana, ali i ukusan kako bi doneo osećaj jedinstvenog gastronomskog uživanja.

Događaj je završen u atmosferi neformalnog razgovora svih prisutnih koji su ga opisali kao poseban doživljaj simfonije ukusa, mirisa i boja, kroz razmenu utisaka i fotografisanja proizvoda, uz poruku da DimmidiSì u svakodnevicu donosi jednostavan odgovor na pitanje šta jesti kada želimo nešto sveže, brzo i dobro.

O brendu DimmidiSì

DimmidiSì je brend svežih gotovih salata i obroka nastao u Italiji, deo Grupe La Linea Verde. Brend se oslanja na iskustvo u proizvodnji sveže hrane i razvija proizvode namenjene savremenim potrošačima koji traže kvalitetna, ukusna i praktična rešenja za svakodnevnu ishranu.

O Grupi La Linea Verde

La Linea Verde je italijanska kompanija, lider u proizvodnji gotovih salata, svežih gotovih jela i sokova, sa posebnim fokusom na kvalitet i održivost. Zahvaljujući više od trideset godina iskustva i kontinuiranim inovacijama, kompanija je sinonim za izvrsnost u preradi svežih, zdravih i prirodnih proizvoda, uključujući i uspešan brend DimmidiSì.

Sa integrisanim i kontrolisanim lancem snabdevanja, od uzgoja do distribucije, La Linea Verde nudi sveže, ukusne i gotove proizvode koji odgovaraju potrebama savremenih potrošača. Kroz posvećenost kvalitetu i brigu o životnoj sredini, kompanija se ističe kao pouzdan partner u saradnji sa maloprodajnim lancima u Srbiji i šire.