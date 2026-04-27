Prema podacima Uprave granične policije u 7.15 časova, najduže se čeka na izlazu iz zemlje:

Na prelazu Batrovci – 180 minuta

Na prelazu Šid – čak 300 minuta

Na prelazu Preševo – 40 minuta

Na prelazu Gradina – 60 minuta

Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, ali se vozačima savetuje dodatni oprez i planiranje putovanja, posebno u pravcu izlaza iz zemlje gde su gužve najizraženije.

Kada je reč o saobraćaju u zemlji, na auto-putevima nema zadržavanja na naplatnim rampama, ali su u toku brojni radovi koji mogu uticati na protok vozila.

Na auto-putu E-80 kod tunela Bancarevo u smeru ka Nišu zatvorena je preticajna traka zbog radova, dok se saobraćaj odvija voznom. Slična situacija je i na deonici Takovo – Ljig na auto-putu E-763, gde se zbog sanacije kolovoza saobraćaj odvija jednom trakom.

Radovi su aktuelni i na više deonica auto-puta E-75, uključujući petlje oko Niša, kao i kod Subotice i Novog Sada, gde se saobraćaj odvija usporeno zbog zatvaranja pojedinih traka.

Dodatne komplikacije očekuju vozače i u Prijepolju, gde je danas od 9 do 14 časova potpuno obustavljen saobraćaj na putu ka manastiru Mileševa zbog asfaltiranja, bez alternativnog pravca za teretna vozila.

Vozačima se savetuje da pre polaska provere stanje na putevima i granicama, kao i da naoružani strpljenjem krenu na put, posebno ukoliko planiraju izlazak iz Srbije.

