Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je zvaničan kalendar isplate aprilskih penzija, a prvi novac stiže već početkom maja. Penzioneri širom Srbije sada tačno znaju kada mogu da očekuju uplatu, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Najpre će penzije biti isplaćene korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti. Njima isplata počinje 5. maja, i to istovremeno na tekuće račune, kućne adrese, kao i na šalterima pošta.

Dan kasnije, 6. maja, penzije će dobiti korisnici iz kategorija poljoprivredni i vojni, bez obzira na način isplate. Korisnicima penzija iz bivših republika SFRJ novac će biti uplaćen 8. maja.

Za penzionere iz kategorije zaposleni isplata će se realizovati u dva termina. Prvo će 9. maja biti izvršena uplata preko tekućih računa, dok će 11. maja penzije stići na kućne adrese i na šalterima pošta.

Iz PIO fonda podsećaju da se isplate sprovode prema unapred utvrđenom rasporedu i savetuju penzionerima da prate termine u skladu sa svojom kategorijom, kako bi na vreme znali kada mogu da očekuju svoja primanja.

BONUS VIDEO