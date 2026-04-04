Ovog puta posvećenoj profesorima koji su ostali zabeleženi u istoriji ne samo kao naučnici, književnici, filozofi, arhitekte...već i kao imena koja su iza sebe ostavila brojne generacije učenika i studenta koje su ih pamtile po plemenitosti, vrednim životnim lekcijama i znanju koje su im ostavili. Upoznaćemo se sa skromnošću i dobrotom velikog matematičara i još strasnijeg ribolovca Mike Alasa, ležernošću i strahovima čuvenog profesora i ministra Gige Geršića, vrednošću i strogošću čuvenog Jovana Cvijića, kao i anegdotama čuvenog profesora Koste Vujića koji je za sebe i svoje kolege govorio da će ih pominjati samo kao profesore čuvenih učenika. Ove i druge brojne priče o hrabrosti, humanosti i posvećenosti onih koji su svoj život posvetili učenju drugih i uzdigli se u večnost biće tema ovog popodnevnog obilaska Novog groblja.

Mesto i vreme okupljanja: Glavna kapija Novog groblja Ruzveltova 50, u 11:00 časova

Priča i vodi: dr Violeta Obrenović, istoričar umetnosti

Obilasci su besplatni, a prijave nisu potrebne.

