Srbiju u aprilu i maju očekuju topliji meseci od proseka, uz smenu kišnih i nestabilnih perioda, ali i izraženi toplotni talasi tokom leta.

Kako navodi Repubički hidrometeorološki zavod, proleće će se završiti promenljivo, s padavinama i temperaturama koje će uglavnom biti iznad višegodišnjeg proseka, dok će jul i avgust obeležiti naleti vrućine.

KIŠOVITI MAJ

Maj će u većem delu zemlje biti topliji i prosečno vlažan, dok će u Vojvodini i Timočkoj Krajini biti prosečno topao, uz padavine u granicama uobičajenih vrednosti. Srednja minimalna temperatura u najvećem delu Srbije biće za 0,5 do jedan stepen viša od proseka, dok će se u severnim i istočnim krajevima uglavnom kretati oko višegodišnjih vrednosti. I maksimalne dnevne temperature biće iznad proseka, pa se očekuje da maj donese ugodne, ali promenljive dane. U Beogradu i okolini prosečna minimalna temperatura biće oko 13,5 stepeni, maksimalna oko 23,8, dok će ukupna količina padavina tokom meseca iznositi oko 57 milimetara.

JUN NESTABILAN

Jun će biti topliji, nestabilan, ali prosečno vlažan mesec. U centralnim, južnim i istočnim delovima Srbije očekuje se nešto suvlje vreme u odnosu na ostatak zemlje, ali bez većih odstupanja. Minimalne temperature biće za 0,5 do jedan stepen više od proseka, dok će maksimalne vrednosti takođe biti blago iznad višegodišnjih parametara. U Beogradu se tokom juna očekuje prosečna minimalna temperatura oko 17,3 stepena, a prosečna maksimalna oko 27,3 stepena. Količina padavina u većem delu zemlje zadržaće se u granicama proseka, dok će u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji biti nešto manja nego inače.

KUVANJE U JULU

Jul donosi pravo leto, a prema prognozi RHMZ-a, upravo tokom ovog meseca očekuju se prvi izraženiji toplotni talasi. U većem delu Srbije jul će biti topliji i prosečno vlažan, dok će u istočnim krajevima biti prosečno topao. I minimalne i maksimalne temperature biće uglavnom iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U Beogradu i široj okolini prosečna minimalna temperatura iznosiće oko 18,8 stepeni, a maksimalna oko 29,8 stepeni. Iako će padavine ostati u granicama proseka, biće ih nešto manje nego što je uobičajeno.

TOPLOTNI TALAS U AVGUSTU

Avgust će takođe doneti veoma toplo vreme, a RHMZ upozorava da se i tokom ovog meseca očekuje pojava toplotnih talasa. U većem delu Srbije avgust će biti prosečno topao i prosečno vlažan, dok će u Vojvodini, Šumadiji i Mačvi biti topliji od proseka. Minimalne temperature kretaće se uglavnom oko višegodišnjih vrednosti, ali će u pojedinim krajevima biti i do jedan stepen više od proseka. Maksimalne temperature biće u granicama proseka ili nešto više, pa će u Beogradu prosečna maksimalna temperatura tokom avgusta biti oko 30,4 stepena, dok će minimalna iznositi oko 18,6 stepeni. Očekivana suma padavina biće oko 50 milimetara.

SEPTEMBAR JOŠ TOPLIJI

Septembar će, prema sezonskoj prognozi, biti topliji i prosečno vlažan, što znači da će se letnje prilike delimično zadržati i početkom jeseni. Minimalne temperature biće iznad proseka u većem delu zemlje, a posebno u Vojvodini, Mačvi i Šumadiji, gde mogu biti i za jedan do dva stepena više od višegodišnjih vrednosti. I maksimalne dnevne temperature biće iznad proseka. U Beogradu se tokom septembra očekuje prosečna minimalna temperatura oko 14,7 stepeni, maksimalna oko 24,4 stepena, uz oko 39 milimetara padavina.

