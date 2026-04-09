Pred Srbijom je izuzetno hladna noć, a razvedravanje koje se očekuje u većem delu zemlje dodatno će doprineti još većem padu temperature u jutarnjim satima. Najniže vrednosti beležiće se upravo tamo gde bude vedro, naročito u kotlinama, dolinama i na visoravnima, odnosno u predelima sa udubljenim reljefom. Takva konfiguracija terena posebno pogoduje intenzivnijem noćnom hlađenju.

U tim krajevima temperatura pri tlu može biti i do pet stepeni niža u odnosu na standardna merenja na visini od dva metra, kao i u poređenju sa okolnim uzvišenjima. Jutarnje temperature širom Srbije kretaće se u rasponu od -3 do 3 stepena Celzijusa, dok se na Pešterskoj visoravni i u višim planinskim predelima očekuju vrednosti koje mogu pasti i do -5 stepeni. Važno je napomenuti da su ove vrednosti izmerene na standardnoj visini od dva metra iznad tla.

Pri samoj površini zemlje biće još hladnije, pa se očekuje pojava mraza u svim krajevima. Temperatura na visini od svega pet centimetara iznad tla biće ispod nule, a ponegde može pasti i ispod -5 stepeni. S obzirom na to da je proleće već počelo, ovakvi uslovi predstavljaju ozbiljan rizik za vegetaciju, kao i za poljoprivredne i ratarske kulture, zbog čega se savetuje primena adekvatnih mera zaštite.

Građanima i posebno poljoprivrednicima preporučuje se da pažljivo prate upozorenja nadležnih meteoroloških službi i da postupaju u skladu sa njima kako bi smanjili moguće štete.

Tokom petka u toku dana očekuje se prohladno vreme, dok bi za Vaskrs trebalo da dođe do stabilizacije, uz pretežno sunčane intervale i pravo prolećne temperature koje će u većini krajeva dostići oko 20 stepeni Celzijusa.