Saopštenje prenosimo u celosti:

"Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da tokom predstojećih vaskršnjih praznika poštuju propise i ponašaju se odgovorno u saobraćaju.



U prethodne tri godine, u svega tri dana praznika - od Velikog petka do Vaskrsa - u proseku se događalo više od 200 saobraćajnih nezgoda, a tokom vaskršnjih praznika prosečno 3 osobe smrtno stradaju u saobraćajnim nezgodama, dok oko 30 osoba zadobije teške telesne povrede.



Napominjemo da tokom praznika raste broj saobraćajnih nezgoda koje izazivaju vozači pod dejstvom alkohola, zbog čega apelujemo da ne upravljate vozilom ukoliko ste konzumirali alkohol.



Takođe, zbog pojačanog intenziteta saobraćaja tokom praznika i očekivanih gužvi, apelujemo na sve vozače da pokažu dodatno strpljenje i da ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem.



Pripadnici saobraćajne policije sprovodiće tokom praznika mere pojačane kontrole u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja, a fokus će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najviše utiču na težinu posledica saobraćajnih nezgoda.



Ministarstvo unutrašnjih poslova čestita praznik svim građanima koji proslavljaju Vaskrs po julijanskom kalendaru."