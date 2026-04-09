Evo kakvi su horoskopski znakovi kao roditelji:

Ovan

Žena Ovan je snažna i energična majka, uvek spremna da stane u odbranu svoje dece. Uči ih hrabrosti i nezavisnosti, ali ponekad može biti nestrpljiva ili previše zahtevna. Deca uz nju odrastaju sa osećajem da imaju moćnog saveznika.

Bik

Bikovi deci pružaju stabilnost i sigurnost. Dosledni su i pouzdani, ali mogu biti i strogi i tvrdoglavi. Uz njih deca uče vrednost napornog rada i važnost uživanja u malim životnim radostima.

Blizanac

Roditelj Blizanac donosi vedrinu i razigranost u porodicu. Podstiče decu da budu radoznala i pričljiva, ali ih može zbuniti zbog promenljivog raspoloženja. Međutim, nikada im nije dosadno sa njom.

Rak

Izuzetno je brižan i zaštitnički nastrojen Deci pruža toplinu, nežnost i osećaj sigurnosti, ali ponekad ih može ugušiti svojom preteranom pažnjom. rakova ljubav je uvek bezuslovna.

Lav

Deci daje hrabrost i samopouzdanje. Kreativni su, topli i uvek želi da deca blistaju. Ponekad su dramatični, ali deca ih vide kao najveću podršku.

Devica

Devica je organizovana i odgovorna, obraća pažnju na detalje i brine o zdravlju i redu. Uči decu disciplini i odgovornosti, ali ponekad može biti previše kritična. Sve što radi, radi iz želje da ih pripremi za život.

Vaga

Vaga teži da stvori miran i harmoničan dom. Uči decu strpljenju, ravnoteži i važnosti poštovanja drugih. Ponekad je neodlučna, ali njena toplina i pravednost daju deci osećaj sigurnosti.

Škorpija

Majka Škorpija je intenzivna i strastvena u vezi sa vaspitanjem. Štiti decu svim snagama i često želi da ima potpunu kontrolu. Iako ponekad deluje stroga, njena odanost i snaga daju deci osećaj duboke sigurnosti.

Strelac

Strelac je veseo, vedar i uvek spreman za avanturu. Podstiče decu da istražuju i budu slobodna, a kroz humor i optimizam ih uči kako da uživaju u životu. Može biti nepredvidiv, ali im daje osećaj lakoće i radosti.

Jarac

Odgovoran i dosledan Jarac odgaja svoju decu sa jasnim pravilima i granicama. Uči ih vrednosti rada i discipline, ali ponekad može biti strog ili preterano zabrinut. Uprkos tome, deca znaju da uvek mogu da računaju na njih.

Vodolija

Majka Vodolija je originalna i nekonvencionalna. Deci daje slobodu i podstiče ih da budu sami, a obrazovanju pristupa na svoj jedinstven način. Ponekad može delovati distancirano, ali njena ljubav je uvek iskrena.

Riba

Kao roditelji Ribe su nežne, saosećajne i maštovite. Deci pružaju obilje ljubavi i pažnje, i često otvaraju svet mašte i kreativnosti. Ponekad su previše popustljivi, ali deca uvek osećaju toplinu i zaštitu uz nju.