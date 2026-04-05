Rodoljub Anastasov, doajen makedonskog slikarstva i profesor iz prve generacije profesora na Fakultetu za likovne umetnosti (FLU), preminuo je juče u Skoplju u 91. godini, saopštila je danas Fondacija posvećena njegovom delu.

- Juče je preminuo veliki profesor, slikar i beskrajni tragač za odgovorima o čoveku, vremenu i prostoru - Rodoljub Anastasov - objavila je Fondacija.

Anastasov je jedan od najvažnijih slikara u savremenoj makedonskoj umetnosti. Godine 2009. American Biographical Institute uvrstio ga je među 500 najvećih genijalaca sveta u 21. veku.

Anastasov je bio učenik Lazara Ličenoskog, Dimitra Pandilova i Vasila Kodžomana, a 1962. godine je diplomirao na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Od 1963. do 1965. godine bio je zatvoren na Golom otoku kao politički osuđenik zbog verbalnog delikta, zbog neslaganja sa stavovima o apstraktnoj umetnosti jugoslovenskog lidera Josipa Broza-Tita. Nakon povratka u Skoplje, počeo je da radi u oblasti nefigurativne umetnosti. Od 1980. godine do penzionisanja bio je profesor na Fakultetu likovnih umetnosti (FLU) u Skoplju.

Godine 2011. Anastasov je Muzeju grada Skoplja poklonio zbirku od ukupno 389 dela, a muzej je jednu od galerija nazvao "Justina i Rodoljub Anastasov", gde se svake godine postavlja izložba iz te kolekcije, koju je i sam često posećivao.

Poslednja izložba Anastasova sa novim delima održana je u Muzeju grada Skoplja u julu 2023. pod nazivom "Vizije - Glava puna ljudi", sa više od 200 portreta nastalih u periodu 2016–2022.

Prošle godine u februaru, u čast njegovog 90. rođendana, otvorena je izložba "Sva deca Rodoljuba Anastasova", sa radovima 42 umetnika koji su bili studenti njegovih slikarskih klasa na FLU (1980–2000).

- Anastasov, pored toga što je svojoj Makedoniji poklonio gotovo 500 dela iz svog neprocenjivog slikarskog opusa, što je odraz njegovog velikog rodoljublja, smatrao je da je njegov najveći doprinos društvu to što je svojim smirenim i nenametljivim senzibilitetom, skrivenim iza naizgled mrzovoljnog i ćutljivog izraza, ali ispunjenim beskrajnom ljubavlju i brigom za ‘drugog’, uspeo da obezbedi trajno mesto u srcima svojih učenika i studenata iz Škole primenjenih umetnosti (1968) i Fakulteta likovnih umetnosti pri UKIM-u u Skoplju (1980–2000), gde je predavao crtanje i slikanje na osnovnim i postdiplomskim studijama - naveli su tada autori izložbe, Jasminka Namičeva i Ekaterina Namičeva Todorovska.

Rodoljub Anastasov biće sahranjen 6. aprila na Gradskom groblju Butel.