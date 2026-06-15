U saopštenju navode da su tokom intervencije radili na saniranju prelomljenih stabala i grana, a da su prioritet u saniranju imale one lokacije na kojima je usled pada stabala došlo do prekida javnog saobraćaja.

Kao i one lokacije na kojima su stabla ili grane onemogućile kretanje pešaka, kao i lokacije na kojima su stabla ili delovi stabala pali na automobile.

Ekipe ovog preduzeća su na terenu radile uz upotrebu neophodne mehanizacije, a na nekoliko lokacija zabeležili su pad stabala na parkiranim automobilima, kao i pad stabla preko saobraćajnice.

"Ekipe 'Zelenila' su u najkraćem roku izašle na teren i omogućile ponovno neometano odvijanje saobraćaja. Iako radnici 'Zelenila' svakog dana, tokom cele godine obilaze sva stabla na javnim zelenim površinama i primenjuju nege, usled kiše koja je padala došlo je do preloma grana ili stabla. Nažalost, ovakve situacije nije moguće predvideti", navodi se u saopštenju.

Dodaju da sugrađani mogu prijaviti slučajeve oborenih, prelomljenih ili oštećenih stabala Servisnom centru grada Beograda na broj 11011, na mejl info@zelenilo.rskao i na broj telefona Operativnog tima za hitne intervencije JKP "Zelenilo – Beograd" 011/2650-683.

(Beograd.rs)