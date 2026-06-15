Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom sutra će ostati pojedini potrošači opština Savski Venac, Zvezdara i Palilula.
Spisak opština i ulica koje će biti bez električne energije.
- Zvezdara od 10 - 14 časova: AHMEDA ADEMOVIĆA: 15V-17B, VLASTIMIRA PAVLOVIĆA - CAREVCA: 10B-14A, 20E, 11-15, ZAGRAĐE: 8L-8Lj, ŽARKA JOVANOVIĆA: 10/, 9-15, Naselje MIRIJEVO: VITEZOVA KARAĐORĐEVE ZVEZDE: 78A, 111A-119, 123A-125, 129,
- Palilula od 10 - 14 sati: DRAGINjE ADAMOVIĆ: 8-10R, 16-28, 34-42M, SLANAČKI PUT: 141A-141P, 151, Naselje SLANCI: SLANAČKI PUT: 2M-8G, 12, 17-47, Naselje VIŠNjICA: DRVARSKE ČESME: BB, 47B, SESTARA JANKOVIĆ: 28-30A, 34-36, 40-44, 27-29,
- Savski venac 8,30 do 14 časova: AUGUSTA CESARCA: 14A, 27-27V, VAJARA ĐOKE JOVANOVIĆA: 36, 40-40A, 25-33.
Komentari (0)