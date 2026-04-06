Vojnotehnički institut od danas sprovodi redovne i planske aktivnosti ispitivanja u kasarni „Žarkovo“ u Beogradu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Navedena ispitivanja, koja će trajati do 9. aprila, izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe.

Kako je navedeno, aktivnosti se izvršavaju bez opasnosti po ljude i životnu sredinu.

Tokom ispitivanja, u tom delu grada, ali i drugim delovima, može da se čuje zvuk detonacija, koji su Beograđani tokom ranijih ispitivanja prijavljivali.

