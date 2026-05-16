Tamno braon i zelene flaše nisu izabrane slučajno — bez njih bi ukus piva mogao veoma brzo da se promeni.

Sve se zapravo svodi na svetlost.

Hmelj je veoma osetljiv na sunce

Hmelj, koji pivu daje karakterističan ukus i miris, veoma je osetljiv na UV i plavu svetlost.

Kada je pivo predugo izloženo svetlosti, dolazi do hemijske reakcije zbog koje nastaju neprijatne arome koje mnogi opisuju kao:

ustajao miris

"metalni" ukus

čudan fabrički miris

Mnogi ljubitelji piva već su osetili tu razliku, ali nisu znali šta je pravi uzrok.

Braon flaše pružaju najbolju zaštitu

Stručnjaci objašnjavaju da tamnije staklo mnogo bolje blokira svetlost koja izaziva ove promene.

Zato su braon flaše postale standard u pivskoj industriji.

Zelene flaše pružaju određenu zaštitu, ali znatno slabiju, dok providno staklo gotovo uopšte ne štiti pivo od svetlosti.

Upravo zato pivo koje dugo stoji na suncu ili pod jakim svetlom mnogo brže menja ukus.

Isto pivo može imati drugačiji ukus

Zanimljivo je da čak i isto pivo može imati drugačiji ukus u zavisnosti od toga gde je bilo čuvano.

Flaša koja stoji:

na direktnom suncu

u izlogu prodavnice

na vrućini tokom leta

mnogo je podložnija promenama od one koja se čuva na hladnom i tamnom mestu.

Zašto neka piva ipak koriste providne flaše?

Iako providne i svetlije flaše izgledaju atraktivnije na policama i bolje prikazuju boju pića, pivare tada često moraju dodatno da prilagođavaju proizvodnju i skladištenje kako bi smanjile uticaj svetlosti.

Zbog toga boja pivske flaše nije samo estetski detalj, već važan deo zaštite ukusa koji većina ljudi nikada ne primeti.