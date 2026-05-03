Feng šui je drevna kineska veština koja nam pomaže da korišćenjem boja i predmeta privučemo dobru energiju. Naročito to možete uraditi ako ukrasite dom određenim predmetima i biljkama!

Element vode vezan je za vaš uspeh i karijeru, i aktivan je u jednom određenom delu vašeg doma.

Ako stojite na vratima kao da ulazite u svoj dom, polje karijere nalazi se tačno ispred vas, pre centralnog dela stana ili kuće. To može biti predsoblje ili prva prostorija koju vidite.

Energija vode označava komunikaciju, povezanost i tok, a preporučene boje su tamne nijanse plave i crna.

Kada su ukrasi u pitanju, feng šui nalaže fontane, ali vi možete prilagoditi to svom ukusu, sve dok odabrani predmet "predstavlja" vodu. Oblici koji privlače vodu su talasasti, nepravilni…

Pojačajte energiju vode tako što ćete u taj deo doma staviti i stvari vezane za prethodna dva elementa u ciklusu nastanka, zemlju i metal.

Neka ukrasi budu smeđi ili bež, ili pak srebrni, zlatni, beli ili sivi. Njihovi oblici trebalo bi da budu četvrtasti za zemljane, odnosno zaobljeni za metalne elemente.

Energiju vode "ubijaju" elementi drveta i vatre. Izbegavajte u ovom delu doma zelenu, crvenu i narandžastu, kao i izdužene, trouglaste ili oštre predmete.