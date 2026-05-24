Netfliks je objavio "Berlin and the Lady with an Ermine" ("Berlin i dama sa hermelinom"),

Reč je o drugoj sezoni prednastavka globalnog hita "La Casa de Papel" ("Kuća od papira")

Serija od osam epizoda premijerno je započela prikazivanje prošle nedelje i odmah prikovala gledaoce za ekrane.

Prema podacima FliksPatrola, već se nalazi u vrhu gledanosti širom sveta.

Pljačka u Sevilji

Pedro Alonso ponovo igra ulogu harizmatičnog kradljivca dragulja Andresa de Fonoljose, poznatijeg kao Berlin. Ovog puta on i njegova ekipa upuštaju se u visokorizičnu pljačku u Sevilju. Pored Alonsa, u seriji glume Tristan Uloa kao Damijan, Mišel Džener kao Kejla, Hulio Penja kao Roi i Hoel Sančez kao Brus.

Prva sezona, čija se radnja odvijala godinama pre događaja iz „Kuće od papira”, pratila je Berlina i njegovu ekipu u Parizu, gde su ukrali dragulje vredne 44 miliona evra.

U novoj sezoni Berlin ponovo okuplja tim za novu veliku pljačku. Berlin i Damijan u Sevilji planiraju da insceniraju krađu slike "Dama sa hermelinom". Međutim, njihova prava meta su vojvoda od Malage i njegova supruga.

Serija je odmah postala hit

Vraćajući vreme unazad na seriji „Money Heist“, prednastavak serije je ponovo video Pedra Alonsa kao kultni lik Andresa de Fonolose, poznatijeg pod svojim šifrovanim imenom Berlin. Prvi put je igrao ulogu u seriji „Money Heist“ 2017. godine, a prva sezona prednastavka je objavljena 29. decembra 2023. godine.

Dok nas je prva sezona odvela u Pariz, druga sezona se kreće na jug Španije. Serija je odmah postala veliki hit među publikom, a mnogi priznaju da su pogledali u jednom dahu, piše Whats On.

„Nisam oka sklopio jer sam celu noć gledao ‘Berlin i damu sa hermelinom’”, napisao je jedan korisnik društvenih mreža, dok je druga serija opisao kao „neverovatno zabavnu”.

Jedan fan otišao je i korak dalje.

„Mini-serija o Berlinu najbolja je stvar koju je Netfliks ikada napravio“, naveo je.