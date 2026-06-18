Ponedeljak ujutru, telefon zvoni, a na ekranu se pojavljuje ime nadređenog. Pre nego što se javite, već osećate napetost u stomaku. Pitanja se nižu sama od sebe: da li ste nešto pogrešili, da li vas čeka kritika ili novi hitan zadatak?

Mnogi zaposleni poznaju ovaj osećaj. Tokom karijere većina ljudi naiđe na zahtevnog šefa, ali razlika između zahtevnog i toksičnog nadređenog nije uvek jednostavna za prepoznavanje.

Zahtevan šef nije isto što i toksičan

Stručnjaci za radnu psihologiju ističu da nije svaki strog ili detaljan rukovodilac problematičan. Neki menadžeri jednostavno nemaju dovoljno iskustva u vođenju ljudi, iako su stručni u svom poslu.

Toksično ponašanje, međutim, ide korak dalje. Ono se zasniva na kontroli, stvaranju nesigurnosti, omalovažavanju i zloupotrebi pozicije moći. Takvo okruženje može dugoročno da utiče na samopouzdanje i mentalno zdravlje zaposlenih.

Nepredvidivo ponašanje i stalni stres

Jedan od najčešćih znakova toksičnog šefa jeste nepredvidivost.

Danas ste pohvaljeni, već sutra kritikovani bez jasnog razloga. Pravila se menjaju iz dana u dan, a očekivanja nisu jasno definisana. Zaposleni se često opisuju kao da „hodaju po jajima“, stalno pazeći da ne izazovu novu negativnu reakciju.

U takvom okruženju, fokus se sa posla prebacuje na pokušaj da se „pročita“ raspoloženje nadređenog, što dodatno povećava stres.

Kada moć postaje sredstvo pritiska

Posebno problematične situacije nastaju kada se informacije i moć koriste protiv zaposlenih.

Privatni razgovori postaju predmet kancelarijskih priča, zasluge se pripisuju nadređenima, a greške se prebacuju na članove tima. Pojedini zaposleni dobijaju povlašćen tretman, dok drugi postaju meta stalnih kritika.

Takvo okruženje postepeno ruši poverenje i dovodi do povlačenja i smanjene komunikacije među kolegama.

Granice između posla i privatnog života nestaju

Još jedan jasan signal problema jeste stalna dostupnost van radnog vremena.

Poruke kasno uveče, pozivi vikendom i očekivanje trenutnog odgovora postaju svakodnevica. Vremenom, mnogi zaposleni počinju da smatraju da je takvo ponašanje normalno.

Stručnjaci upozoravaju da zdravo radno okruženje podrazumeva jasne granice između posla i privatnog života, jer njihovo konstantno narušavanje vodi ka hroničnom stresu i iscrpljenosti.

Posledice po mentalno i fizičko zdravlje

Dugotrajna izloženost toksičnom radnom okruženju može imati ozbiljne posledice.

Najčešće se javljaju anksioznost, nesanica, pad samopouzdanja i emocionalna iscrpljenost. Kod nekih osoba razvijaju se i fizički simptomi poput glavobolje, problema sa varenjem i stalne napetosti u telu.

Mnogi zaposleni navode da im posao „ne izlazi iz glave“ ni nakon završetka radnog vremena, što dodatno pogoršava osećaj pritiska.

Šta možete da uradite

Prvi korak je prepoznavanje i prihvatanje da problem postoji.

Vođenje evidencije o neprijatnim situacijama, čuvanje komunikacije i fokusiranje na činjenice može pomoći da se jasnije sagleda obrazac ponašanja.

Razgovor sa osobama od poverenja ili stručnjacima za mentalno zdravlje može pomoći da se dobije realnija slika situacije i smanji osećaj izolacije.

U nekim slučajevima, problem je moguće rešiti kroz interne mehanizme kompanije, poput ljudskih resursa ili višeg menadžmenta.

Kada je odlazak najzdravije rešenje

Postoje situacije u kojima promena radnog mesta postaje najzdravija opcija.

Nijedan posao ne bi trebalo da ide na štetu mentalnog zdravlja. Ako dugotrajna izloženost stresu ozbiljno narušava kvalitet života, stručnjaci ističu da je odlazak opravdan i često neophodan korak.

Posao se može promeniti, ali posledice dugotrajnog stresa na zdravlje mogu biti znatno teže za oporavak.

Prepoznavanje toksičnog okruženja nije znak slabosti, već važan korak ka zaštiti ličnog zdravlja, dostojanstva i dugoročne stabilnosti.