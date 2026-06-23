Održavanje doma urednim često deluje kao beskrajan posao, posebno kada se sitne obaveze tokom nedelje nagomilaju. Među kućnim poslovima koji zahtevaju najviše vremena svakako je čišćenje podova, naročito u domaćinstvima sa decom i kućnim ljubimcima.

Prašina, dlake, tragovi obuće i svakodnevna prosipanja mogu brzo učiniti da podovi izgledaju prljavo i zapušteno. Međutim, jedan stručnjak tvrdi da postoji jednostavan trik koji može pomoći da podovi ostanu čisti znatno duže.

Dve kašičice omekšivača u vodi za brisanje

Ričard Mekej, stručnjak za podne obloge i direktor kompanije Sprung, preporučuje da se u vodu za brisanje doda mala količina omekšivača za veš.

Prema njegovim rečima, dovoljno je dodati jednu do dve kašičice omekšivača u litar tople vode, a zatim podove obrisati kao i obično koristeći krpu od mikrofibera.

„Dodavanjem jedne do dve kašičice u jedan litar tople vode i zatim brisanjem kao i obično, koristeći krpu od mikrofibera, možete reći zbogom prljavim podovima i uživati u lakšem održavanju“, objasnio je on.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Kako navodi stručnjak, omekšivač za veš na površini ostavlja tanak antistatički sloj koji otežava zadržavanje prašine, dlaka i sitnih čestica prljavštine.

„Razlog je što omekšivač ostavlja tanak antistatički sloj koji odbija prašinu, prljavštinu i dlake. To znači da će podovi duže ostati čisti“, istakao je Mekej.

Omekšivači sadrže katjonske surfaktante, sastojke koji smanjuju statički elektricitet. Na isti način na koji sprečavaju lepljenje tkanina tokom pranja, mogu doprineti i tome da se prašina i dlačice manje zadržavaju na tvrdim podnim površinama.

Pored toga, podovi nakon čišćenja ostaju prijatnog mirisa, što je dodatna prednost ovog jednostavnog trika.

Pazite da ne natopite podove

Iako ova metoda može pomoći u održavanju čistoće, stručnjaci upozoravaju da je važno izbegavati prekomerno kvašenje podova tokom brisanja.

Za površine poput laminata, drveta i vinila preporučuje se upotreba blago navlažene, a ne potpuno mokre krpe, kako bi se sprečila moguća oštećenja materijala.

Prirodna alternativa za čišćenje

Za one koji izbegavaju hemijska sredstva za čišćenje, postoji i prirodnija opcija.

Ričard preporučuje mešavinu jedne kašičice belog sirćeta i nekoliko kapi eteričnog ulja. Kada se nanese na podove, ova kombinacija može pomoći u neutralisanju neprijatnih mirisa, osvežavanju prostora i smanjenju nakupljanja prašine.

Uz redovno održavanje i pravilno čišćenje, podovi mogu duže zadržati uredan izgled, a svakodnevne obaveze oko čišćenja postati znatno jednostavnije.