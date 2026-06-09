Kanjon reke Gradac, jedno od najlepših prirodnih izletišta u okolini Valjeva, ovih dana privlači veliki broj šetača, planinara i ljubitelja prirode. Ipak, posetiocima se savetuje dodatni oprez jer je na ovom području primećena povećana aktivnost zmija, među kojima je i poskok.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak uz upozorenje da je kanjon „prepun zmija“, kao i da je u pitanju poskok, otrovnica poznata po karakterističnom roščiću na vrhu glave. Slična upozorenja za posetioce Gradca već su se pojavljivala tokom maja, kada je ukazano da se zmije češće mogu videti na osunčanim delovima, kamenju i stazama.

Poskok, latinski Vipera ammodytes, rasprostranjen je i u Srbiji, a smatra se jednom od najopasnijih zmija u Evropi. Najčešće naseljava suve, kamenite i osunčane predele, ali se može pojaviti i na ivicama šuma, proplancima i u blizini staza kojima prolaze ljudi.

Ne dirati zmiju i ne pokušavati hvatanje

Iako sam susret sa poskokom može da izazove paniku, stručnjaci upozoravaju da zmije uglavnom ne napadaju bez razloga. Do ujeda najčešće dolazi kada se zmija iznenadi, nagazi ili kada neko pokuša da je uhvati, otera štapom ili fotografiše iz neposredne blizine.

Zbog toga se posetiocima kanjona Gradca savetuje da:

• nose duboku ili čvrstu obuću;

• ne silaze sa obeleženih staza;

• ne guraju ruke u kamenje, žbunje i rupe;

• ne sede direktno na travi ili stenama bez prethodne provere;

• ne prilaze zmiji ako je primete, već da se polako udalje.

Poseban oprez savetuje se porodicama sa decom, kao i vlasnicima pasa, jer radoznalost i nagli pokreti mogu izazvati neželjeni kontakt sa zmijom.

Šta uraditi u slučaju ujeda?

U slučaju ujeda zmije, najvažnije je ostati što mirniji i što pre potražiti medicinsku pomoć. Ujedeni deo tela treba imobilisati i izbegavati kretanje, kako bi se usporilo širenje otrova.

Ne preporučuje se isisavanje otrova, zasecanje rane, stavljanje leda niti pokušaji „narodnog lečenja“.

Ukoliko do ujeda dođe na nepristupačnom terenu, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć ili najbližu službu spasavanja i jasno objasniti lokaciju na kojoj se osoba nalazi.

Gradac ostaje popularno izletište, ali prirodu treba poštovati

Kanjon reke Gradac poznat je po čistoj vodi, pešačkim stazama i izuzetno očuvanoj prirodi, zbog čega je omiljeno mesto za izlete. Ipak, upravo zato što je reč o prirodnom staništu brojnih životinjskih vrsta, posetioci moraju da budu svesni da se kreću prostorom u kojem su zmije uobičajen deo ekosistema.

Stručnjaci podsećaju da zmije ne treba ubijati, dirati niti uznemiravati. Najbezbednije je držati odstojanje, nastaviti kretanje polako i bez naglih pokreta, a izlet prilagoditi uslovima na terenu.