Tržište nekretnina na Goliji ulazi u ranu fazu razvoja, a sve više investitora i kupaca pažljivo prati potencijal ove planine, koja se već godinama pominje kao buduća velika turistička zona u Srbiji.
Za razliku od razvijenih planinskih centara, Golija i dalje nema jasno definisane cene po kvadratu, niti razvijeno tržište apartmana. Upravo ta činjenica čini je zanimljivom za one koji traže ulazak na tržište pre većeg investicionog ciklusa i rasta cena.
Nerazvijeno tržište sa velikim potencijalom
U ovom trenutku, ponudu na Goliji uglavnom čine vikendice i seoska domaćinstva u okolini Odvraćenice, Pleša i Golijske reke. U većini slučajeva nema standardizovanih cena, već se vrednost određuje individualno – u zavisnosti od lokacije, pristupačnosti i stanja objekta.
Novogradnja apartmanskog tipa, kakva postoji na Zlatiboru ili Kopaoniku, gotovo da ne postoji, a većina smeštaja razvija se kroz privatne inicijative i seoski turizam.
Turizam u početnoj fazi razvoja
Iako je infrastruktura i dalje skromna, interesovanje za boravak na Goliji raste. Cene smeštaja za četvoročlane apartmane kreću se od 30 do 40 evra van sezone, dok u zimskom periodu mogu dostići i 60 evra. Veće vikendice za grupni smeštaj iznajmljuju se i do 150 evra po noćenju.
Ovi podaci pokazuju da potražnja postoji, ali da je tržište još daleko od razvijenih planinskih centara u Srbiji.
Planovi za novi ski-centar menjaju perspektivu
Golija je jedna od retkih planina u Srbiji gde postoje konkretni planovi za razvoj ski infrastrukture kroz zvaničnu dokumentaciju.
Projekat obuhvata područje Odvraćenice, Vrhova i Radulovaca, sa planom izgradnje novih ski-staza, sistema za veštačko osnežavanje, smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture.
Ukoliko se realizuje, ovaj projekat bi mogao značajno da promeni tržište nekretnina, jer iskustva sa drugim planinskim centrima pokazuju da razvoj infrastrukture direktno utiče na rast cena zemljišta i objekata.
Novi Pazar kao regionalni oslonac
Razvoj Golije ne može se posmatrati odvojeno od Novog Pazara, koji predstavlja najvažniji ekonomski centar u ovom delu Srbije. Cene stanova u Novom Pazaru i dalje su ispod republičkog proseka, ali u stalnom porastu, što dodatno jača interesovanje za širi region.
Kombinacija urbanog centra sa stabilnim tržištem i planine sa nerazvijenim potencijalom stvara prostor za dugoročne investicije.
Zašto Golija još nije investicioni hit
Dva ključna razloga usporavaju brži razvoj Golije. Prvi je nedovoljno razvijena infrastruktura u poređenju sa Zlatiborom i Kopaonikom, a drugi status zaštićenog prirodnog područja, koji ograničava obim gradnje.
Zbog toga Golija još uvek nije masovno tržište, već destinacija koja se nalazi u ranoj fazi razvoja.
Dugoročna prilika ili ograničeno tržište
Dok neki investitori vide ograničenja u nedovoljnoj izgrađenosti i zaštiti prirode, drugi upravo u tome prepoznaju najveću prednost – niže ulazne cene i potencijal rasta u slučaju realizacije planiranih projekata.
Golija danas nije tržište za brzu zaradu, već potencijalna dugoročna investiciona zona koja tek treba da definiše svoju pravu tržišnu vrednost, prenose Nekretnine.rs.
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