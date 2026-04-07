Nesrećnog čoveka napao je roj pčela i završio je sa više od 100 uboda.

Prema saopštenju vatrogasne službe, muškarac je u subotu, oko 10 časova ujutru, prijavio da ima “više od 100 uboda pčela”. Nije mogao da izađe iz zaštićenog područja Lookout Mountain Preserve, u severnom delu Feniksa, pa su odmah alarmirani spasioci.

Ovaj deo je veoma popularan među planinarima, rekreativcima i ljubiteljima prirode.

Nesrećni planinar je uz pomoć specijalne opreme podignut sa nepristupačnog terena i evakuisan vazdušnim putem, helikopterom Firebird 10. Nakon toga je prebačen do podnožja staze, gde ga je čekalo vozilo hitne pomoći, i transportovan u bolnicu.

Ovaj incident je podsetio nadležne službe na važnost opreza prilikom boravka u prirodi.

Vatrogasci su apelovali na planinare da ne uznemiravaju košnice, da ne koriste mirisne proizvode na otvorenom, da nose svetlu odeću i da, ukoliko naiđu na roj pčela, odmah pobegnu - štiteći glavu i lice.

Stručnjaci upozoravaju da višestruki ubodi pčela mogu imati ozbiljne posledice po zdravlje.

“Njihov otrov, u velikim količinama, praktično razara mišićno tkivo“, rekao je profesor Frenk Lovečio sa Univerziteta Arizona.

Država Arizona već decenijama se suočava s problemom afrikanizovanih pčela, koje su u ovaj deo SAD stigle devedesetih godina. Reč je o agresivnoj vrsti, a čak i najmanje uznemiravanje može izazvati napad roja, čime se ugrožavaju ljudi, kućni ljubimci i stoka.

“Sve se svodi na zaštitu matice i košnice. Kada se osete ugroženima, pčele šalju signal ostalima i tada dolazi do masovnog napada“, objasnio je profesor Lovečio, prenosi Guardian.

Neobično topla zima, ove godine, dovela je do povećane aktivnosti pčela širom Arizone.