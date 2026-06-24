Tokom vrelih dana mnogi građani otvaraju prozore kako bi rashladili stanove i kuće, naročito u večernjim satima kada temperatura napolju opada. Međutim, upravo tada insekti najlakše pronalaze put do unutrašnjosti doma kroz otvorene prozore, pukotine u zidovima i druge sitne prolaze.

Beli luk kao prirodna zaštita

Stručnjaci navode da pauci i brojni insekti ne podnose intenzivne mirise, jer im oni otežavaju orijentaciju i kretanje. Zbog toga se beli luk često preporučuje kao prirodno sredstvo za odbijanje neželjenih gostiju.

Njegov jak i karakterističan miris može da posluži kao svojevrsni repelent, pa se savetuje njegova upotreba na mestima gde su insekti ranije primećeni.

Kako napraviti sprej od belog luka

Priprema je veoma jednostavna. Potrebno je nekoliko čenova belog luka staviti u bocu sa raspršivačem i naliti vodu. Beli luk može ostati ceo ili se prethodno blago izgnječiti kako bi otpustio intenzivniji miris.

Dobijenom tečnošću mogu se poprskati uglovi prostorija, prozorske daske, pragovi i druga mesta kroz koja insekti najčešće ulaze u dom.

Postoji i mana

Iako je reč o prirodnom rešenju, ono možda neće odgovarati svima. Beli luk ostavlja veoma intenzivan i dugotrajan miris koji može smetati ukućanima, posebno u manjim prostorijama.

Mirisne alternative

Za one kojima miris belog luka nije prijatan, stručnjaci preporučuju druge prirodne opcije. Limun i limeta često se koriste kao blagi repelenti, dok eterična ulja peperminta i eukaliptusa mogu pomoći da se insekti drže dalje od prozora i ulaza u dom.

Uz jednostavne preventivne mere i redovno provetravanje uz zaštitne mrežice, moguće je značajno smanjiti broj nepoželjnih posetilaca tokom letnjih vrućina.