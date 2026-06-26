Obično pranje u mašini najčešće nije dovoljno da ih ukloni, dok jaka hemijska sredstva za izbeljivanje vremenom mogu trajno da oštete i istanje osetljivu tkaninu.

Zato iskusne domaćice i danas pribegavaju jednostavnom, a genijalnom kućnom triku koji košta svega nekoliko dinara – korišćenju običnog aspirina.

Zašto uopšte nastaju žute mrlje?

Mnogi misle da su za ove progorele tragove odgovorni isključivo znoj i visoke letnje temperature. Međutim, glavni krivac su zapravo soli aluminijuma koje se nalaze u gotovo svim antiperspirantima i dezodoransima. One u dodiru sa proteinima iz znoja prodiru duboko u vlakna tkanine i stvaraju uporne žute naslage koje običan prašak za veš ne može da razbije.

Što duže odlažete pranje, to se ova hemijska reakcija više fiksira za materijal, zbog čega je ključno reagovati što pre.

Kako se tačno koristi aspirin protiv fleka?

Postupak je neverovatno jednostavan, a u zavisnosti od toga koliko su mrlje stare, primenjuju se dve metode:

1. Recept za sveže fleke (Direktno nanošenje)

Uzmite 5 tableta aspirina od 500 mg, dobro ih usitnite u prah i rastvorite u oko 100 ml mlake vode. Dobijenu smesu nanesite direktno na žute delove ispod pazuha. Ostavite da deluje 30 do 40 minuta, a potom košulju operite u mašini na uobičajenom programu.

2. Recept za stare i tvrdokorne mrlje (Potapanje)

Ako su se fleke već "zapekle", rastvorite 10 tableta aspirina u 2 litra mlake vode i u to potopite celu košulju. Ostavite je da odstoji oko dva sata, pa je nakon toga ubacite u veš-mašinu i operite uz deterdžent koji inače koristite. Već posle prvog tretmana, čak i najstarije fleke postaće drastično bleđe ili će potpuno nestati.

Važna napomena: Pre nego što rastvor nanesete na odeću, isprobajte ga na nekom manjem, skrivenom delu tkanine da biste proverili reakciju materijala.

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Da vam se omiljeni komadi garderobe ne bi trajno uništili, pridržavajte se ovih saveta stručnjaka: