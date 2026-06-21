Na ulicama Trstenika jedan automobil gotovo je nemoguće ne primetiti. Reč je o upečatljivom roze „jugu“ koji svojim izgledom podseća na svet Barbike, a za njegovim volanom nalazi se dvadesetdevetogodišnja Jelena Despotović, velika zaljubljenica u automobile.

Ljubav prema četvorotočkašima kod Jelene traje godinama. Njen prvi automobil bio je „fijat punto“, koji i danas zauzima posebno mesto u njenom srcu. Ipak, pre nekoliko godina u njen život stigao je i „jugo“, koji je ubrzo postao poseban projekat i nova velika ljubav.

Inspiracija iz detinjstva

Automobil je kupila u Vrnjačkoj Banji, a ideja da ga potpuno transformiše u roze nijanse nastala je iz ljubavi prema omiljenoj boji i uspomenama na bezbrižne dane detinjstva.

– Roze mi je oduvek omiljena boja, a kao devojčica obožavala sam Barbike. Upravo zbog toga odlučila sam da automobil uredim u tom stilu. Želela sam i da se razlikujem od drugih, da imam nešto što će biti prepoznatljivo. Dodatnu inspiraciju dao mi je prijatelj Mladen, koji vozi roze „golf 4“ – priča Jelena.

Automobil koji privlači poglede

Neobičan izgled „juga“ brzo je postao tema razgovora među prolaznicima, a reakcije su, kako kaže, uglavnom pozitivne.

– Najviše se obraduju deca i devojke. Automobil je veoma upečatljiv i odmah privuče pažnju gde god da se pojavi – kaže Jelena.

Dodaje da je automobil pouzdan i da je do sada nije izneverio, zbog čega sa njim planira još mnogo putovanja i novih avantura.

Više ljubavi nego novca

Iako mnogi pretpostavljaju da je za ovakav projekat bilo potrebno veliko ulaganje, Jelena ističe da je najveći deo posla uradila sama.

– U automobil je najmanje uložen novac, a najviše trud, vreme i ljubav. Verovali ili ne, većinu stvari na njemu uradila sam samostalno.

Njena omiljena boja našla je mesto na gotovo svakom detalju automobila. Roze felne, prepoznatljive „koralke“, modifikovan izduvni sistem i brojni detalji u enterijeru doprineli su da automobil dobije potpuno jedinstven izgled.

– Stavljene su roze „koralke“, urađen je „straight pipe“ na izduvu, a unutrašnjost je obogaćena brojnim roze detaljima. To, naravno, nije kraj. Već planiram nove izmene, pa će naredne sezone izgledati još bolje – kaže ona.

Dve automobilske ljubavi

Za razliku od mnogih ljubitelja automobila koji sanjaju o skupocenim sportskim modelima, Jelena je pronašla sreću u vozilima kojima je sama dala poseban pečat.

Ipak, njen prvi automobil i dalje ima posebno mesto.

– Većina ljudi me prepoznaje po „puntu“, koji je moj prvi automobil i moja prva ljubav. Danas sam srećna što imam dve automobilske ljubavi od kojih se nikada ne bih odvojila – zaključuje Jelena.

Njena priča pokazuje da za poseban automobil nisu presudni ni cena ni luksuz, već kreativnost, trud i želja da se sopstvena ličnost pretoči u nešto jedinstveno na četiri točka.