Vozio pop bicikl po mraku i naleti na pandura. Pandur:
• Pope, pope, malo je opasno voziti se noću i to sam pa još i na biciklu!
• Nisam ja nikad sam - odgovori pop - sa mnom se uvek vozi Gospod Bog!
• E kad je tako onda ćeš morati platiti kaznu, zabranjeno je da se dvojica voze na biciklu.
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Vozio pop bicikl po mraku i naleti na pandura. Pandur:
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