Kuvаr iz Indije Syed J. H. (26), koji je krajem prošle godine završio u Hrvatskoj, tačnije u remetinečkom pritvoru jer je na bezdušan način prevozio 35 migranata i bežeći od policije ugrozio ljudske živote, osuđen je na Opštinskom sudu u Velikoj Gorici na tri godine zatvora.

Prema informacijama Jutarnjeg lista, Indijac se na optužnom veću nagodio sa velikogoričkim tužilaštvom na tu kaznu, priznavši počinjenje dva krivična dela – protivzakonito ulaženje, kretanje i boravak u RH, kao i prinudu prema službenom licu.

Bez mobilnih telefona Redmi i Oppo sa SIM karticama, koje mu je Služba organizovanog kriminaliteta prilikom hapšenja privremeno oduzela, po odluci suda ostaje trajno. Takođe, mora da plati i 750 evra sudskih troškova, kao i troškove advokata. Iako je osuđen na zatvorsku kaznu manju od pet godina, istražni zatvor mu je produžen.

Prema prijavi, Indijac je 30. novembra prošle godine na neutvrđenom mestu u kombi Iveco Daily smestio 35 državljana trećih zemalja, uglavnom iz afričkih država poput Nigerije i Gane, da bi mogli ilegalno da izađu iz Hrvatske. Cilj mu je bio sticanje imovinske koristi čija visina nije utvrđena, a ono što je otkriveno nakon hapšenja bilo je da prilikom krijumčarenja nije vodio računa o bezbednosti, niti o minimalnim uslovima za putnike. Ilegalce je ukrcao u teretni prostor za robu, bez dovoda vazduha, prozora, sedišta i sigurnosnih pojaseva.

Policija je za njegov plan saznala tog dana oko 20.35, dok se kombijem kretao autoputem A3 prema Zagrebu. Kod čvora Popovača kombijem je namerno udario u policijsku Škodu Octaviju, dovodeći u opasnost živote policajaca. Nastavio je da beži cik-cak vožnjom. Kod čvora Križ iskočio je iz kombija i pobegao preko puta, dok se vozilo nekontrolisano kretalo i udarilo u zaštitnu ogradu. Policajci su u tovarnom prostoru zatekli prestravljene migrante nagurane kao sardine.

Ubrzo su ga pronašli dok se skrivao u visokoj travi. Na saslušanju je tvrdio da je iz Turske otišao u Portugal gde živi i radi, a da je u Hrvatsku došao turistički. Rekao je da su ga Pakistanci uz pretnju oružjem naterali da vozi kombi.

Ispričao je da je u Zagreb stigao 19. novembra 2025. kao turista, da je odsedeo u hostelu i da je slučajno upoznao trojicu ljudi koji su mu nudili ilegalne poslove. Tvrdio je da ga poslednjeg dana boravka prisilno odveli do kombija, pokazali mu falsifikovana dokumenta sa njegovom slikom i pod pretnjom pištolja naterali da vozi.

Policija i tužilaštvo nisu poverovali u njegovu priču, a on je na kraju sklopio nagodbu.

Jedan od migranata iz Gane ispričao je da je put organizovala agencija kojoj je platio 2000 evra, uključujući vizu za Srbiju. Nakon boravka u Srbiji, ilegalno je ušao u Hrvatsku plivajući preko reke i krećući se kroz šumu, sve dok nije završio u kombiju.

Policajci su opisali da je vozač bežao peške, spoticao se i padao u kanal, ali su ga na kraju uhvatili. Tokom hapšenja je vikao da neko od migranata ima pištolj, što se pokazalo netačnim.