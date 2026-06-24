Komšije porodice mališana, koji je još uvek beba od godinu i po dana, u šoku su nakon teške vesti da ga je juče oko 18 sati, u dvorištu porodične kuće u naselju Begaljica, deka N.J. (57) slučajno pregazio traktorom.

Kako saznajemo, lekari beogradske bolnice još uvek se bore za njegov život, a za Alo! se oglasio komšija nesrećne porodice.

-To su moje dobre komšije. Celo naselje zna šta se dogodilo, ovo je preteško za sve nas, plačemo ceo dan i ne znamo šta ćemo. Čekamo bolje vesti, ali nikako da stignu. Bebac je i dalje u kritičnom stanju. Nisam siguran da li je dečakov otac ili deda bio za volanom traktora, ali sam čuo da se kretao unazad da zakači prikolicu, a da je malecki tada istrčao pod točak, koji mu je prešao preko glave. Sada smo dobili poziv da dođemo u 18 sati u manastir da se molimo da preživi i da bude dobro. Teško nam je ovo čekanje, očajni smo - rekao je plačnim glasom komšija porodice.

Roditelji teško povređenog mališana imaju troje dece, a on im je najmlađi.