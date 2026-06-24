Deo radnika ga je prvobitno dočekao zvižducima, ali Vučić je rekao da je njegov posao u svakom trenutku da čuje šta narod želi da kaže.

Prisutna je bila i ekipa N1, koja je imala priliku uživo da prenese aplauze predsedniku nakon razgovora sa predstavnikom preduzeća.

I kada protestuju radnici i kada drugačije misle, uvek poštuju svog predsednika, jer znaju da se jedini bori za sve njih.

Boris Tadić je od naroda bežao u Rumuniju, na dan kada je tzv. Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost. Aleksandar Vučić uvek izlazi pred svoj narod i pruža ruku.

A to se poštuje.

Predsednik primio zahteve

Grupa radnika GSP-a danas je došla do Predsedništva Srbije da preda svoje zahteve, a predsednik Aleksandar Vučić izašao je pred njih i primio zahteve. Vučić je rekao da će zajedno sa nadležnima iz Grada biti pripremljen odgovor u roku od sedam dana.

"Deo radnika GSP-a me je dočekao zvižducima, a ja sam bio srećan što sam, ipak, mogao da razgovaram sa njima. Primio sam njihove zahteve i zajedno sa nadležnima iz grada pripremićemo odgovor u roku od sedam dana. I ovom prilikom se pokazalo da razgovorom, dijalogom, možemo da rešavamo probleme", naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Jedan od predstavnika radnika GSP-a rekao je predsedniku Vučiću da je GSP-u, da bi nastavio da radi na svim linijama, potrebno najmanje 90 trolejbusa pošto su zastarela vozila, a da Grad Beograd ima rešenje da kupi 60 trolejbusa za GSP, a da ostatak da privatniku na 20 godina preko javno-privatnog partnerstva.

Naveo je da oni traže 90 trolejbusa za GSP, a predsednik je pitao da li bi prihvatili da bude još 30 eventualno električnih autobusa za GSP, na šta su oni rekli da bi prihvatili. Vučić je istakao da moramo da držimo ravnopravnim privatnu svojinu i državnu svojinu, ali da je uvek saglasan, kao državni čovek, da gleda kako da se zadrži ono što jeste državno.