Međutim, kada se na to dodaju problemi poput klimatskih promena, prekomerne poljoprivrede i zagađenja, opstanak vodenih tokova postaje gotovo nemoguća misija. U državama poput Jute i Kolorada, reke su godinama jedva preživljavale oštre sezone suše, što je dovodilo do uginuća riba i povećanog rizika od šumskih požara.

Rešenje za ovaj problem istraživači su pronašli na sasvim neočekivanom mestu – u dabrovima.

Projekat "translokacije": Povratak dabrova u prirodu

Još 2019. godine, tim istraživača sa Državnog univerziteta Juta, predvođen studentkinjom master studija Emom Doden, započeo je ambiciozan projekat "translokacije". Cilj je bio jasan: preseliti dabrove, koji su često smatrani "smetnjom" ili štetočinama u drugim područjima, i dovesti ih u reke poput reke Prajs, u nadi da će je vratiti u život.

Zašto su baš dabrovi ključni?

Stvaranje utočišta: Dabrovske brane ograničavaju protok vode, stvarajući bare i močvare .

Preživljavanje: U tim barama ribe i druge divlje životinje mogu da se sklone dok ostatak reke presuši .

Kvalitet vode: Prisustvo dabrova donosi bolji kvalitet vode, zdraviju populaciju riba i veću dostupnost hranljivih materija .

Prevencija požara: Zdrav ekosistem sa dabrovima značajno smanjuje rizik od ozbiljnih šumskih požara.

Rezultati su vidljivi: Od suše do turističke atrakcije

Iako proces nije bio jednostavan – neki dabrovi nisu uspeli da se prilagode novom okruženju – oni koji su ostali i izgradili brane napravili su čudo.

Danas, šest godina kasnije, vodostaj u reci Prajs je najzdraviji u poslednjih nekoliko godina. Prema izveštajima, revitalizacija reke pomogla je u spašavanju grada u Juti, a nekada zapuštene obale danas su pune turista, kajakaša i pecaroša. Uspešna ekonomija rekreacije postala je realnost koju je pre deset godina bilo teško zamisliti.

"Naravno, nisu bili samo dabrovi u pitanju. Druga savezna ulaganja u čišćenje vode pomogla su u uklanjanju otpada, rušenju starih i neispravnih brana i uvođenju strožih propisa o poljoprivrednoj ispaši u tom području".

Budućnost reka: Dabrovi kao pravi "MVP-ji"

Iako su ljudska ulaganja bila značajna, stručnjaci su saglasni da su dabrovi i njihov inženjerski rad pravi "MVP-ji" (najkorisniji igrači) ovog procesa. Zbog njihovog nesrazmernog uticaja na ekosistem, zasluženo su stekli titulu "ključne vrste".

S obzirom na uspeh projekta, istraživači sada primenjuju istu metodu i na druge reke, poput reke San Rafael, gde se čak grade i veštačke brane kako bi se dabrovima olakšao posao. Nakon što su skoro izumrli zbog industrije krzna, dabrovi danas dobijaju poštovanje koje zaslužuju kao istinska inženjerska čuda prirode.