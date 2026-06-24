Ipak, postoji jednostavan trik koji se vekovima koristi u Indiji i koji i danas pomaže ljudima da rashlade svoje domove tokom ekstremnih temperatura.

Mnogi nemaju klima-uređaj ili ga izbegavaju zbog straha od glavobolje, suvog vazduha ili visokih računa za struju. Upravo zato sve više ljudi traži prirodna i jeftina rešenja za osveženje prostora.

Drevna metoda koja hladi i na +40

Još u davna vremena stanovnici Indije koristili su zavese napravljene od vetivera, biljke poznate po osvežavajućim svojstvima. Tokom najtoplijih dana te zavese su polivali vodom, pa je vreli vazduh koji ulazi spolja prolazio kroz vlažnu površinu i hladio se pre nego što uđe u prostoriju.

Na taj način domovi su postajali prijatniji čak i kada su spoljne temperature dostizale ekstremne vrednosti.

Savremena verzija trika

Danas nije potrebno imati vetiver da biste primenili isti princip. Dovoljno je da na prozore postavite deblje, neprovidne zavese koje dobro blokiraju sunčevu svetlost i da ih povremeno isprskate hladnom vodom.

Vlažna tkanina pomaže da se vazduh koji prolazi kroz prozor dodatno rashladi, dok istovremeno sprečava prodor vrelih sunčevih zraka u prostoriju.

Dvostruki efekat

Osim što snižava osećaj toplote, ovaj trik može da poveća vlažnost vazduha u domu, što mnogima olakšava disanje tokom letnjih vrućina.

Stručnjaci ipak savetuju da se prostorije provetravaju rano ujutru ili kasno uveče, kada su spoljne temperature najniže, kako bi efekat rashlađivanja bio što bolji.

Jednostavno, jeftino i bez dodatnih troškova – upravo zato ovaj drevni trik opstaje vekovima i danas ponovo postaje popularan širom sveta.