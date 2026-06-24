Lubenica je jedno od omiljenih letnjih osveženja, ali mnogi se pitaju da li njeno često konzumiranje može da utiče na telesnu težinu i zdravlje. Iako sadrži veliki procenat vode i relativno malo kalorija, stručnjaci upozoravaju da ni sa ovim voćem ne treba preterivati.

Posebno je važno obratiti pažnju na količinu koja se unosi tokom dana, jer lubenica sadrži prirodne šećere koji u većim količinama mogu imati neželjene efekte.

Može li lubenica da doprinese gojenju?

Endokrinolozi ističu da problem nije u povremenom parčetu lubenice, već u situacijama kada ona postane zamena za više obroka tokom dana.

Lubenica sadrži fruktozu, prirodni voćni šećer koji organizam obrađuje drugačije od glukoze. Kada se unosi u prevelikim količinama, višak fruktoze može doprineti nakupljanju masti u jetri i poremetiti osećaj sitosti.

Zbog toga se nekim ljudima dešava da ubrzo nakon konzumiranja većih količina lubenice ponovo osete glad.

Koliko lubenice je dovoljno?

Ne postoji univerzalna količina koja odgovara svima, ali nutricionisti uglavnom smatraju da je jedno do dva parčeta dnevno sasvim dovoljno za većinu zdravih osoba.

Problem nastaje kada se tokom dana pojedu kilogrami lubenice ili kada ona postane zamena za doručak, ručak ili večeru.

Umerenost je posebno važna kod osoba koje imaju problema sa regulacijom šećera u krvi ili masnom jetrom.

Zbog čega je lubenica ipak zdrava?

Uprkos upozorenjima na preterivanje, lubenica ima brojne prednosti.

Sadrži malo kalorija, a bogata je vitaminom C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema, kao i vitaminom A, važnim za zdravlje kože, vida i odbrambenih mehanizama organizma.

Pored toga, lubenica sadrži antioksidanse koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Kako je najbolje jesti lubenicu?

Stručnjaci savetuju da se lubenica konzumira kao deo uravnoteženog obroka ili užine, a ne kao zamena za kompletan obrok.

Kombinovanje sa izvorima proteina ili zdravih masti može doprineti sporijem oslobađanju šećera i dužem osećaju sitosti.

Da li lubenica podiže šećer u krvi?

Lubenica sadrži prirodne šećere, pa može uticati na nivo glukoze u krvi, posebno ako se jede u velikim količinama. Zbog toga se preporučuje umerena konzumacija, naročito osobama koje imaju dijabetes ili insulinsku rezistenciju.

Lubenica je zdrava, osvežavajuća i odličan izbor tokom toplih dana, ali kao i kod svake namirnice, ključ je u umerenosti. Jedno do dva parčeta dnevno mogu biti deo zdrave ishrane, dok preterivanje može doneti više štete nego koristi.