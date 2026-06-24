Pevačica Anica Milenković posle dve decenije vraća se iz Amerike, a povod je koncert "Južnog vetra" koji će se održati na Tašmajdanu!



Ona se povukla na duži vremenski period i odselila u Ameriku, gde je rešila da nastavi život.

Anica je preko okeana izgradila porodicu, a sada je dobila poziv koji se ne odbija!

Nakon skoro dve decenije, pevačica se vraća u Srbiju, kako bi nastupila na koncertu "Južni vetar".

Ona se sada oglasila putem Instagrama, gde je podelila fotografiju sa svojim naslednicima uz poruku:

"Poleteli smo! Zvanično sam na putu za moj Beograd! Koferi su spakovani, ekipa je spremna, a pored mene su, kao i uvek, moja deca - moja najveća podrška i snaga na svakom koraku. Put je dalek, ali je srce previše puno jer znam ko me čeka sa druge strane! Jedva čekam da sletim, da se zagrlimo i da 26. i 27. juna na Tašmajdanu zajedno, u glas, otpevamo sve one naše pesme koje nas godinama spajaju. Beograde, stižemo!", poručila je Anica Milenković.

Imala problem sa kilogramima

Inače, Anica Milenković je imala problem sa kilogramima i u jednom trenutku imala je čak 115 kg. Potom je uspela da skine čak 50 pa je spala na idealnih 65.

- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam pre 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspela sam da oslabim, a onda je usledila druga trudnoća - objasnila je tada pevačica i otkrila čime se bavi u Americi.

- Ja i dalje pevam, možda samo nisam bila u emisijama, možda je moralo tako da bude. Nije mi žao što sam otišla, promenilo se dosta toga, pojavilo se mnogo dobrih pevača. Ja sam se okrenula ka porodici, deci, nekom drugom načinu života. To da sam nestala mi je zvučalo jako ružno, ali to mogu da opravdam jer se nikada nisam pojavljivala. Radim ja sve što mogu da radim, pevanje je moja prva ljubav. Radim svadbe, festivale, ali imam i drugi posao koji radim, to nije za mene problem - ispričala je ona.

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