Njihovi raskošni, džinovski cvetovi ne samo da privlače pažnju prolaznika, već stvaraju vizuelni doživljaj koji podseća na najlepše francuske dvorske vrtove.

U poslednje vreme, zbog svoje dugotrajne lepote i bogatih cvasti, uzgoj hortenzija postao je apsolutni trend među domaćim ljubiteljima baštovanstva. Ipak, ove raskošne biljke nisu samo estetski privlačne – one kriju i jednu fascinantnu botaničku tajnu koja ih čini jedinstvenim u biljnom svetu.

Tajna promene boje: Zašto hortenzije menjaju nijansu?

Jedna od najzanimljivijih osobina hortenzije jeste njena sposobnost da potpuno promeni boju svojih cvetova. Za razliku od većine drugih cvetnica, boja cvetova hortenzije direktno zavisi od pH vrednosti zemljišta u kojem je posađena.

Plave hortenzije: U kiselom zemljištu, biljka znatno lakše usvaja aluminijum iz tla, što rezultira intenzivnim i dubokim plavim nijansama.

Roze i ljubičaste hortenzije: U neutralnom ili alkalnom tlu, cvetovi gube plavi pigment i postaju nežno roze ili ružičasto-ljubičasti.

Ova hemijska reakcija može dovesti do neverovatne situacije u dvorištu – da dve potpuno iste sadnice hortenzije, posađene u različitim delovima istog vrta, cvetaju u potpuno različitim bojama!

Trikovi iskusnih baštovana za postizanje željene boje

Ako želite da kontrolišete izgled svog dvorišta i sami "ofarbate" cvetove, ne morate da kupujete skupe hemijske preparate. Iskusni cvećari koriste jednostavne kućne trikove.

Kako dobiti plave hortenzije?

Za magične plave cvetove, pH vrednost zemljišta mora biti ispod 5,5. Kiselost tla možete prirodno povećati na sledeće načine:

Talog od kafe: Redovno posipajte osušeni talog kafe oko korena biljke.

Borove iglice: Koristite iglice bora kao prirodni malč koji polako zakiseljava tlo.

Zarđali ekseri: Stari trik naših baka jeste zakopavanje nekoliko starih, zarđalih eksera u zemlju blizu korena, čime se oslobađa gvožđe i podstiče plava boja.

Kako dobiti roze hortenzije?

Za nežne ružičaste nijanse, potrebno je da zemlja bude neutralna ili blago alkalna, sa pH vrednošću iznad 6,5. To ćete najlakše postići ako u zemlju dodate malo mlevenog krečnjaka ili ako biljku povremeno zalijete vodom u kojoj je rastvorena kašičica sode bikarbone.

Bele hortenzije su posebna vrsta

Za razliku od plavih i roze sorti, bele hortenzije su izuzetak od ovog pravila. One zadržavaju svoju snežnobelu boju tokom cele sezone, bez obzira na sastav i kiselost zemljišta u koje su posađene.

Ova osobina čini bele hortenzije posebno zanimljivim izborom za baštovane koji žele da uživaju u konstantnoj, elegantnoj lepoti bez ikakvih hemijskih eksperimenata.

Bilo da ih gajite u saksiji na terasi ili kao raskošni žbun u dvorištu, hortenzije su savršen izbor. Uz pravilnu negu, koja uključuje obilno zalivanje i zaštitu od jakog podnevnog sunca, one će vam doneti mnogo radosti. A ako poželite promenu, ne kupujte novu sadnicu – samo promenite ono što se nalazi ispod nje!